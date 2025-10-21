Zatímco zákazníci supermarketu platili za své nákupy, starší z mužů údajně náhle zaútočil na mladíka ostrým předmětem. Dosud není jasné, zda se jednalo o nůž, či zda se oběť a pachatel znali.
I přes rychle poskytnutou pomoc, mladík na místě vykrvácel. Policisté v současnosti postavili před supermarketem zástěnu a zajišťují stopy. Opatření mají trvat až do úterních ranních hodin.
Podle deníku Bild vyšetřuje vraždu oddělení „Kasse“ policejního prezidia v Bielefeldu a státní zastupitelství v Detmoldu pod vedením státního zástupce Alexandra Görlitze.