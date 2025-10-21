Hádka na parkovišti eskalovala u pokladny, teenager po pobodání vykrvácel

V pondělí večer zemřel v Lemgu v západním Německu teenager, který byl napaden starším 33letým mužem přímo u pokladen v supermarketu. Dle německých médií se muž a mladík nejprve začali hádat na parkovišti před obchodem. Jejich spor pokračoval dále a muž poté napadl mladíka ostrým předmětem u pokladen. Zranil ho přitom tak vážně, že na místě zemřel.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Zatímco zákazníci supermarketu platili za své nákupy, starší z mužů údajně náhle zaútočil na mladíka ostrým předmětem. Dosud není jasné, zda se jednalo o nůž, či zda se oběť a pachatel znali.

I přes rychle poskytnutou pomoc, mladík na místě vykrvácel. Policisté v současnosti postavili před supermarketem zástěnu a zajišťují stopy. Opatření mají trvat až do úterních ranních hodin.

Podle deníku Bild vyšetřuje vraždu oddělení „Kasse“ policejního prezidia v Bielefeldu a státní zastupitelství v Detmoldu pod vedením státního zástupce Alexandra Görlitze.

