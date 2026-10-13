Davisův právník Michael Sanf uvedl, že se jeho klient hodlá odvolat. Podle Sanfa prokuratura s obžalobou příliš otálela.
Shakur, známý také pod uměleckými jmény 2Pac a Makaveli, je považován za jednoho z nejvlivnějších rapperů všech dob. Postřelen byl 7. září 1996 v Las Vegas ve státě Nevada z bílého cadillaku, když seděl na místě spolujezdce v černém BMW s rapovým producentem Marionem „Suge“ Knightem na cestě do klubu, kde měl vystupovat. Shakur o šest dní později zraněním podlehl, Knight přežil.
Po celá léta nebyl z rapperovy smrti nikdo obviněn, dokud Davis nezačal vydávat veřejná prohlášení a paměti, v nichž tvrdil, že byl v cadillaku a dal zbraň ostatním na zadním sedadle. O tom, kdo stiskl spoušť, se ale neví. Podle prokuratury si Davis opatřil zbraň a „vyrazil na lov“ Shakura a Knighta poté, co oba dříve v osudnou noc zbili Davisova synovce.
Davis je jediným ještě žijícím člověkem ze čtyř mužů, kteří podle obžaloby seděli ve vozidle. Člověk, který měl Davisovi zbraň původně dát, je rovněž mrtvý. Prokuratura netvrdila, že Davis stiskl spoušť, ale že nese trestní odpovědnost, protože poskytl zbraň a nařídil střílet. Podle nevadských zákonů může být nicméně osoba, která pomáhá jiné osobě spáchat vraždu, za tento čin odsouzena.