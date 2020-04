Vrchní americký epidemiolog Fauci doufá, že volby nebudou zasaženy. USA evidují 20 608 obětí

Fauci, který je předním expertem týmu Bílého domu pro boj s koronavirem, dodal, že nechce znít „pesimisticky“. „Nicméně je tu vždy možnost, že na podzim či na začátku zimy“ by se epidemie mohla vrátit.

Fauci se vyjádřil i k možnému opětovnému nastartování hospodářství země, o kterém v poslední době hovoří prezident Donald Trump. Jednotlivé části země podle epidemiologa začnou „fungovat postupně“, některé by mohly již v květnu. Jak dodal, bude to záležet na několika faktorech, zejména na konkrétním regionu, stavu pandemie v té oblasti a rovněž na možné hrozbě, že by se nákaza mohla ve velkém vrátit.

Jak již dříve uvedla americká média, zatímco vládní činitelé mají pravomoc změnit termín vnitrostranických voleb, u prezidentských voleb takovou možnost nemají. Je proto takřka jisté, že se volby uskuteční podle plánu 3. listopadu. Otázkou ale zůstává, zda státy potýkající se s koronavirem zvládnou umožnit hlasování všem voličům.

V pátek se USA zároveň staly první zemí na světě, kde za jediný den zemřelo na nákazu koronavirem přes 2000 lidí. Podle Univerzity Johnse Hopkinse jich za 24 hodin nemoci covid-19 podlehlo 2108.

Nejvíce postiženou oblastí v zemi je stát New York, odkud pochází zhruba polovina mrtvých. Celkem v tomto státě již zemřelo 9385 lidí, oznámil tamní guvernér Andrew Cuomo. Celý nejvíce postižený americký region rovněž hlásí na 18 700 hospitalizovaných.

Nákaza ale začíná pronikat i na americký středozápad do velkých měst, jako je Chicago. Na nemoc covid-19 podle agentury AP zemřelo 24 obyvatel pečovatelského domu ve státě Indiana na východě USA a 14 lidí v pečovatelském domě v Iowě v centrální části Spojených států. V Chicagu zřizují márnici, která bude přechodně schopna pojmout přes 2000 těl.

Ve Spojených státech na nákazu koronavirem za uplynulých 24 hodin zemřelo 1920 lidí, což představuje mírný pokles proti předchozímu dni. Uvedla to americká Univerzita Johnse Hopkinse (JHU), která vývoj pandemie monitoruje celosvětově. Celkový počet obětí nemoci covid-19 v zemi podle JHU činí 20 608, počet případů nákazy pak přesáhl 530 000, čímž jsou USA nejpostiženější zemí světa. Stát New York v neděli oznámil 758 obětí za posledních 24 hodin. O den dříve to bylo 783.

Vývoj v amerických ohniscích epidemie naznačuje, že Spojené státy jsou na vrcholu šíření nákazy. Svědčí o tom prohlášení místních úřadů a guvernérů a také nedělní komentář šéfa amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) Stephena Hahna. Ten řekl, že vláda prezidenta Donalda Trumpa vnímá jako termín možného uvolnění karanténních omezení 1. květen.

„Vidíme světlo na konci tunelu,“ řekl Hahn v rozhovoru s televizí ABC. Zároveň ale upozornil, že je stále ještě příliš brzy říct, že se tento termín podaří splnit.

Trump opakovaně prohlásil, že se blíží okamžik, kdy bude možné hospodářství země znovu nastartovat. Přislíbil, že až se tak stane, ekonomický motor země naskočí s „velkým rachotem“.

Na Twitteru v neděli uvedl, že situace ohledně šíření nákazy se začíná obracet k lepšímu, za první dobré znamení označil fakt, že je stále více a více volných nemocničních lůžek. 418 členů zdravotnického personálu prý bylo přesunuto z nemocniční lodě USNS Comfort, kterou s cílem zachraňovat lidské životy Trump do New Yorku koncem března sám poslal, a z Javitsova kongresového centra, které bylo přeměněno na provizorní nemocnici, do potřebnějších částí státu.



A very good sign is that empty hospital beds are becoming more and more prevalent. We deployed 418 Doctors, Nurses and Respiratory Therapists from the hospital ship Comfort and the Javits Convention Center to hospitals in NYC & State. Have more bed capacity than was needed. Good!