Přistávací lyžiny vraku vyčnívaly z vody, kolem plavaly kusy sedaček, růžová láhev s vodou, dětská teniska.

Německý Bild s odkazem na španělská média uvádí, že pětičlenná rodina šéfa španělské divize společnosti Siemens Agustina Escobara dorazila do New Yorku v den nehody z Barcelony.

Podle ABC News bylo dětem 4, 5 a 11 let. Jedno z dětí mělo slavit v den havárie narozeniny. Na jedné z posledních fotografií společnosti New York Helicopter Tours, která lety pořádá, se celá rodina před strojem Bell 206 šťastně usmívá do fotoaparátu a těší se na vyhlídkový let. O několik minut později bylo vše jinak.

Vrtulník vzlétl z heliportu na Wall Street krátce po 15. hodině místního času a doletěl až k mostu George Washingtona. Ve vzduchu byl asi čtvrt hodiny.

Pak se něco pokazilo. Očití svědci řekli deníku New York Post, že část rotoru se rozlomila už ve vzduchu. Následně se stroj roztočil a zřítil se do mrazivých vod řeky Hudson.

„Znělo to jako sonický třesk,“ popisoval jeden ze svědků. „Strašně se z něj (vrtulníku) kouřilo. Točil se dost rychle a do vody dopadl tvrdě,“ řekla AP servírka z restaurace nedaleko řeky.

„Záběry z nehody jsou děsivé,“ napsal prezident Donald Trump na platformě Truth Social. Dodal, že další informace o příčině a okolnostech nehody budou brzy k dispozici. Soustrast vyjádřil i starosta New Yorku Eric Adams.

Podle webu Ladbible.com pilot krátce před tragédií vyslal nouzový signál. Dvě hodiny po startu pak komisařka newyorské policie potvrdila, že čtyři lidé byli prohlášeni za mrtvé na místě, další dva podlehli svým zraněním v nemocnici.