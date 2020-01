Vše, co potřebujete vědět: Britská královská rodina se radí o odchodu prince Harryho a Meghan

LONDÝN/PRAHA Tituly, financování i budoucí role v rámci monarchie řeší v průběhu pondělního odpoledne členové královské rodiny v Sandringhamském paláci. Vévodkyně Meghan se má připojit po telefonu.

Kdo všechno je přítomen?

Královna, princ Charles, vévoda William z Cambridge a vévoda Harry ze Sussexu. Podle informací britských médií by se měla připojit telefonicky i vévodkyně Meghan, která je v současné době v Kanadě.

Celá událost má nálepku „rodinné rady“, a tak by se jí neměli účastnit žádní poradci. Královská rodina již dostala k dispozici několik různých návrhů, jak by mohly v budoucnu vypadat role prince Harryho a vévodkyně Meghan. Scénáře byly údajně podle médií vytvořeny za pomoci britské a kanadské vlády.

Co se řeší?

Královská rodina se musí usnést na tom, jak bude v budoucnu vypadat „nová a progresivní“ role manželského páru ze Sussexu. Harry a Meghan minulý týden bez konzultací s královskou rodinou oznámili, že končí ve funkci „předních členů“ a mají v plánu žít rozkročeni mezi Kanadou a Velkou Británií. Rodina tak bude debatovat o tom, kolik času a kde pár stráví, případně zda si mohou ponechat tituly „Jejich královská výsost“.

Jednou z hlavních otázek má být i budoucí financování manželského páru, která se musí řešit, pokud se oba zřeknou královských povinností. Další důležitou otázkou je, kdo bude platit jejich ochranku, která stojí Brity ročně 600 tisíc liber (17 milionů korun). Podle serveru Daily Mail by páru měl zůstat dům Frogmore Cottage, který po svatbě renovovali v přepočtu za 71 milionů korun z kapes daňových poplatníků.

Co chce královna?

Podle deníku The Guardian si britská panovnice přeje, aby byl již v pondělí učiněn pokrok v „sussexské otázce“. Finální plán by dle informací z Buckinghamského paláce měl být oznámen během několika dní. Všichni si údajně přejí, aby manželský pár zůstal v rámci královské rodiny, ale zároveň aby oba měli pocit, že dostali dostatečnou příležitost a necítili se pod tlakem.

Po čem přesně touží Harry a Meghan?

Jejich nová webová stránka je zatím na slovo skoupá. Vévoda a vévodkyně ze Sussexu minulý týden oznámili, že se chtějí „stáhnout“, ale budou pokračovat v charitativní práci a budou podporovat královnu, pokud o to požádá.

Primárně však touží po finanční svobodě – tedy, že mohou vydělávat a utrácet peníze bez královských omezení. Právě kvůli utrácení média nejednou kritizovala manželský pár, ať už šlo o přestavbu domu Frogmore Cottage či o let tryskáčem na dvoudenní večírek do New Yorku. Harry a Meghan mají podle deníku Daily Telegraph v plánu se vzdát ročního příjmu od královny (přibližně 5 milionů liber), který údajně pokrývá asi jen 5 procent jejich nákladů na život.

Pár si ale zároveň přeje ponechat tituly vévoda a vévodkyně. Hrozí tak, že by je média mohla obvinit ze snahy získat finanční profit z královského statusu (Manželský pár si ostatně zaregistroval značku „Sussex Royal“, která pokrývá široké spektrum podnikání, a to od možnosti prodeje oblečení až po vytváření „emočních podpůrných skupin“).

Princ Harry se snoubenkou Meghan Markleovou v zahradě Kensingtonského paláce v Londýně.

Existuje střední cesta?

Podle britských médií se zatím jako nejpravděpodobnější varianta budoucího statusu manželského páru rýsuje „hybridní královská role“. Pokud by například získali nové role v rámci Commonwealthu (volné sdružení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a jeho bývalých dominií a kolonií), zbavili by se povinnosti být součástí každodenní rutiny. Manželé by tak mohli žít v zahraničí a působit v globálním měřítku. Princ Harry je již teď předsedou platformy Queen’s Commonwealth Trust a Meghan její místopředsedkyní.

Deník The Guardian v pondělí informoval, že se možností role v rámci Commonwealthu zabývá i šéf britské státní správy Mark Sedwill. Zároveň i fakt, že plánování budoucích funkcí Harryho a Meghan řeší i kanadská vláda, naznačuje, že právě tam se chce pár přestěhovat. Zde je nutné připomenout, že oficiální hlavou Kanady je stále britská královna a manželé by tak mohli získat hybridní královskou roli i zde.