Modřiny i únava jdou stranou? Trump před 80. jubileem hlásí „perfektní formu“

  7:17
Všechno proběhlo perfektně, uvedl v úterý americký prezident Donald Trump po každoroční preventivní lékařské prohlídce, kterou letos podstoupil před blížícími se 80. narozeninami. V uplynulém roce rozvířily debaty ohledně prezidentova zdraví modřiny na rukách nebo zjevná ospalost při schůzkách, uvedly světové agentury. Pro Trumpa se jednalo o třetí prohlídku od návratu do funkce amerického prezidenta loni v lednu.
Prezident Donald Trump hovoří s novináři při setkání s astronauty mise Artemis II agentury NASA Victorem Gloverem, Christinou Kochovou, Reidem Wisemanem a Jeremym Hansenem v Oválné pracovně Bílého domu. (29. dubna 2026) | foto: ČTK

Donaldu Trumpovi se v Davosu opět objevila na ruce modřina. (22. ledna 2026)
„Děkuji skvělým lékařům a (nemocničnímu) personálu“ poděkoval Trump v příspěvku na sociální síti Truth Social zaměstnancům vojenské nemocnice Waltera Reeda, kde prohlídku podstoupil. Nejstarší americký prezident, který kdy složil přísahu, dlouhodobě čelí obviněním z nedostatku transparentnosti ohledně svého zdraví. Sám Trump o sobě opakovaně tvrdí, že je ve skvělé fyzické a mentální kondici, a to zejména ve srovnání se zdravotním stavem svého předchůdce Joea Bidena.

Trump oslaví 14. června 80. narozeniny. Na začátku května podle agentury AFP uvedl, že se cítí stejně jako před 50 lety, a to navzdory své oblibě rychlého občerstvení, steaků a koly.

Loni v létě Bílý dům zveřejnil, že Trump podstoupil vyšetření kvůli otokům nohou a byla mu diagnostikována chronická žilní nedostatečnost – běžné onemocnění mezi seniory, při kterém vadné žilní chlopně způsobují hromadění krve, což vede k otokům, křečím a kožním změnám.

V loňském roce byl také spatřen s modřinami na pravé ruce a při projevu v Oválné pracovně bylo viditelné, že má na krku vyrážku. Bílý dům následně připsal skvrny na jeho ruce aspirinu, který prezident užívá, a ohledně vyrážky bez bližších podrobností uvedl, že na ni Trump používá krém.

Trumpova poslední plánovaná každoroční prohlídka se uskutečnila loni v dubnu. Po ní však následovala neohlášená návštěva nemocnice v říjnu, kterou Bílý dům tehdy také označil za každoroční lékařskou prohlídku.

