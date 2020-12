Všechny americké státy vyhlásily oficiální výsledky voleb, ty potvrdily výhru Bidena

Washington Oficiální výsledky prezidentských voleb do úterka vyhlásily všechny americké státy i federální okrsek hlavního města Washingtonu, přičemž v součtu bylo potvrzeno vítězství demokrata Joea Bidena v poměru 306 volitelských hlasů ku 232. Na svém webu o tom informuje deník The New York Times. Účast voličů letos přesáhla 66 procent a dosáhla tak nejvyšší úrovně od začátku 20. století.

Bidenovo vítězství ohlásily přední zpravodajské organizace na základě neúplných výsledků už 7. listopadu, tedy čtyři dny po hlavním termínu voleb. V jednotlivých státech následně probíhal proces „certifikace“ hlasování a přidělování prezidentských volitelů, který bez výjimky potvrdil projekce médií.

Nejvyšší soud zamítl žalobu proti výsledku prezidentských voleb v Pensylvánii Do druhé části nepřímé volby amerického prezidenta tedy státy vysílají 306 volitelů pro Bidena a 232 pro úřadující hlavu státu Donalda Trumpa. Hlasování sboru volitelů je na programu příští pondělí. Biden svým ziskem vyrovnal Trumpův výsledek z roku 2016, byť tehdy nakonec Trump obdržel jen 304 hlasů poté, co se dva „neloajální“ volitelé od vítězného kandidáta odklonili. Výsledek letošního hlasování sboru volitelů oficiálně vyhlásí až na začátku ledna americký Kongres. Ten podle federálních zákonů nemůže rozhodnutí volitelů zpochybňovat, pakliže zastupují stát, který uzavřel výsledky prezidentských voleb alespoň šest dní před hlasováním volitelského sboru. Letos připadal nejzazší termín pro zisk této právní ochrany na úterý, tudíž se zdá, že všechny státy podmínku splnily. Biden vítězem v ‚lidovém hlasování‘ Biden si kromě přesvědčivého vítězství v přepočtu na volitele připsal také vítězství v „lidovém hlasování“. Podpořilo jej více než 81 milionů Američanů, zatímco Trumpa asi o sedm milionů méně, a bývalý viceprezident tak šéfa Bílého domu poráží o 4,5 procentního bodu. Do netradičních voleb pořádaných uprostřed pandemie se podle deníku The Washington Post zapojilo 66,2 procenta právoplatných voličů, v řadě států účast přesáhla 75 procent. Právní bitva za zvrácení výsledků voleb stála Trumpovu kampaň v přepočtu už skoro 200 milionů Přesto Republikánská strana v čele s prezidentem Trumpem stále odmítá akceptovat porážku. Bidena jako vítěze veřejně neuznal ani lídr republikánské většiny v Senátu Mitch McConnell nebo Kevin McCarthy, který vede republikány ve Sněmovně reprezentantů. Jsou zde však i četné výjimky, k nimž se řadí i pensylvánský senátor Pat Toomey. V novém rozhovoru s deníkem The Philadelphia Inquirer řekl, že je „jasné“, že volby vyhrál Biden. „Prezident by měl vzdát snahu dotlačit legislativní sbory ke zrušení výsledků voleb v jejich příslušných státech, je to naprosto nepřijatelné a nebude to fungovat,“ míní republikán působící v Senátu od roku 2011.