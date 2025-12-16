Kushnerova firma ruší luxusní projekt v Bělehradě. Viníky zažaluju, zuří Vučić

Autor: ,
  14:17aktualizováno  14:17
Firma Affinity Partners, spojená se zetěm amerického prezidenta Donalda Trumpa Jaredem Kushnerem, v úterý uvedla, že zastaví v Bělehradě stavbu luxusního komplexu na místě bývalého generálního štábu zničeného během bombardování sil NATO. Projekt v minulosti vyvolal masové protesty tamních obyvatel. Srbský prezident Aleksandar Vučić prohlásil, že zažaluje každého, kdo se na zrušení projektu podílel.
Tisíce lidí ve středu v Bělehradě symbolicky vytvořily lidský štít kolem...

Tisíce lidí ve středu v Bělehradě symbolicky vytvořily lidský štít kolem komplexu budov bývalého generálního štábu vybombardovaného během náletů NATO v roce 1999. (12. listopadu 2025) | foto: AP

Srbský prezident Aleksandar Vučić (8. června 2025)
Tisíce lidí ve středu v Bělehradě symbolicky vytvořily lidský štít kolem...
Zničená budova jugoslávského generálního štábu a ministerstva obrany v...
Tisíce lidí ve středu v Bělehradě symbolicky vytvořily lidský štít kolem...
14 fotografií

Na místě bývalého generálního štábu jugoslávské armády v Bělehradě chtěla společnost Affinity Global Development, spojená s Kushnerem, postavit za 500 milionů dolarů (12,1 miliardy korun) luxusní areál s hotely, apartmány, kancelářemi a obchody. Začátkem listopadu přijal srbský parlament speciální zákon, který měl stavbu urychlit.

Projekt od počátku narážel na odpor odborníků v Srbsku i zahraničí, jakož i srbské veřejnosti. V ulicích Bělehradu proti němu opakovaně protestovaly tisíce lidí.

Argumentovali architektonickým významem budov a poukazovali na to, že komplex bývalého generálního štábu je symbolem odporu proti bombardování NATO, v jehož čele stály Spojené státy a které je v Srbsku většinově dodnes považováno za akt nespravedlivé agrese.

„Vzhledem k tomu, že významné projekty by měly společnost spojovat, nikoliv rozdělovat, a z úcty k občanům Srbska a městu Bělehrad, v tuto chvíli stahujeme naši přihlášku a odstupujeme od další účasti,“ uvedl stanici N1 a dalším médiím mluvčí Affinity Partners.

Rozhodnutí společnosti zastavit projekt přichází den poté, co srbská prokuratura pro organizovaný zločin obvinila ministra kultury Nikolu Selakoviče a další tři činitele, že zneužili své postavení a padělali dokumenty, na jejichž základě vláda odebrala budově status kulturní památky.

Prezident Vučić v úterý uvedl, že Srbsko kvůli „očerňovací kampani“ přišlo o investici v hodnotě stovek milionů eur. Řekl také, že osobně podá žalobu na všechny, kdo se na tomto „honu“ podíleli. Nikoho konkrétního ovšem nezmínil. „Srbsko zmizelo z mapy úspěšných zemí,“ citovala jej stanice RTS.

Podle dřívějších vyjádření Vučiče měl projekt posílit srbskou ekonomiku a vztahy s Trumpovou administrativou, která přitom uvalila na dovoz ze Srbska clo ve výši 35 procent a zavedla sankce na největší ropnou firmu v Srbsku NIS, kde většinový podíl vlastní Rusko. Vučić také sliboval omilostnit všechny, kteří budou v této kauze obviněni.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.