Vůle lidu je pevná jako skála. Macao je naše, hlásá čínský prezident Si Ťin-pching

MACAO/PRAHA Čínský prezident Si Ťin-pching navštívil Macao u příležitosti dvacátého výročí připojení tohoto území k Číně. Na dohled od nepokoji zmítaného Hongkongu prezident zdůraznil „patriotismus a národní suverenitu“ jako úhelné kameny rozvoje.

Celé město pokryté rudými vlajkami a prapory, skupiny čínských turistů klidně procházející ulicemi. Scény v Macau uplynulých dní dýchaly klidem a porozuměním a od 50 kilometrů vzdáleného Hongkongu, který již více než půl roku svírají násilné střety mezi prodemokratickými demonstranty a policií, se lišily jako den a noc.

Obě území mají přitom mnoho společného. Po desítky let je spravovaly bývalé koloniální mocnosti a na sklonku 20. století byly na základě smluv předány komunistické Číně na půdorysu „jedna země, dva systémy“. Macao i Hongkong patří mezi hospodářsky velmi vyspělé oblasti, vysoko nad průměrem komunistické Číny.

V pátek uplynulo přesně dvacet let od předání bývalé portugalské kolonie Macaa Číně (20. prosince 1999) a území při té příležitosti navštívil čínský prezident Si Ťin-pching. Dosud nejdelší návštěva čínské hlavy státu v tomto teritoriu trvala celkem tři dny.

Prezident přijel do přátelského prostředí, v Macau na rozdíl od Hongkongu žádný masový odpor proti praktikám čínské komunistické vlády neexistuje – jistě i proto, že přes polovinu současné populace Macaa tvoří přistěhovalci z komunistické Číny. Ceremonii, při níž za Siovy přítomnosti skládal přísahu nový (čínskou vládou jmenovaný) šéf exekutivy Ho Iat Seng, provázely samé úsměvy.

Ačkoli čínský prezident ve svém projevu Hongkong explicitně nezmínil, hlavní zprávou bylo, že čínské komunistické vedení považuje bývalou portugalskou enklávu za nedílnou součást země a nepřipustí jakýkoli odklon od linie strany. „Vůle čínského lidu pro zachování integrity a suverenity země je pevná jako skála a nic s ní nepohne,“ řekl Si za mohutného potlesku delegátů na shromáždění, které bylo zakončeno zpěvem stranického popěvku „Píseň pro vlast“.

Komunisté oceňují kapitalismus

Si Ťin-pching během své návštěvy ocenil také „pozoruhodný pokrok“, který Macao od doby navrácení pod čínskou správu prodělalo. Z ekonomického hlediska mu čísla dávají za pravdu, v případě Macaa jde ovšem o nejtvrdší kapitalistické podnikání – základem tamější ekonomiky je hazardní „průmysl“ a odvětví na něj napojená. Mezi ty patří nejen velmi silný turistický ruch, ale též rozšířená prostituce. Obrat macajských kasin překonává Las Vegas, výkladní skříň západního hazardu, podle odhadů asi sedmkrát.

Plán, který Si Ťin-pching včera v hrubých obrysech představil, předvídá, že základem hospodářského rozvoje Macaa by měla v příštích letech být diverzifikace ekonomiky, tedy odklon od přílišné závislosti na gamblingu. Řeč byla o přeměně Macaa v nové finanční centrum, čemuž by měla pomoci i nová burza, na níž se akcie mají obchodovat v čínské měně. Stejně tak by podle slov čínského prezidenta mělo dojít k „větší ekonomické integraci v rámci ústí Perlové řeky“ (součástí této aglomerace je i Hongkong – pozn. red.).

V oblasti občanských svobod ovšem Siova návštěva znovu potvrdila, že komunisté hodlají mít dění pevně pod kontrolou. Již několik dní před prezidentovým příjezdem úřady zpřísnily kontroly na hraničních přechodech z Číny do Macaa a zejména mezi Hongkongem a Macaem. Mnozí západní novináři nebyli bez udání důvodu na území teritoria vpuštěni a na hladký průběh vzácné návštěvy dohlížely tisíce policistů a vojáků.