V Monaku vybuchla bomba, vážně zranila dva lidi. Mezi nimi je i ukrajinský oligarcha

Policie v Monaku i ve Francii pátrá po pachateli, který je na útěku.
Exploze se v centru středomořského knížectví ozvala kolem 21:00. Televize BFMTV a agentura AFP s odvoláním na policejní zdroj uvedly, že jedním z těžce zraněných je Vadim Jermolajev.
Monacké knížectví patří díky vstřícné daňové politice mezi vyhledávaná místa pobytu miliardářů z celého světa. Ve zdejším přístavu kotví jejich luxusní jachty a řada z nich zde má trvalé bydliště.
Jermolajev v minulosti figuroval na seznamu stovky nejbohatších lidí Ukrajiny. V roce 2019 se vzdal ukrajinského občanství a přijal kyperské. O čtyři roky později se stal terčem sankcí Evropské unie. Ukrajinská bezpečnostní služba SBU ho obvinila, že svůj podnik s alkoholem na okupovaném Krymu provozoval podle ruského práva prostřednictvím nastrčených osob.
„Žádná podobná událost se v knížectví dosud nikdy nestala,“ řekl televizi BFMTV monacký ministr Christophe Mirmand.
Podle deníku Le Figaro zachytily bezpečnostní kamery muže, který krátce před explozí položil ke vchodu domu batoh, v němž byla patrně ukryta bomba. Policie po něm zatím bezvýsledně pátrá.