V Monaku vybuchla bomba, vážně zranila dva lidi. Mezi nimi je i ukrajinský oligarcha

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  7:03
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V domě v centru Monaka vybuchla v pondělí večer podomácku vyrobená bomba. Kritická zranění utrpěli dva lidé, mezi nimi i podnikatel původem z Ukrajiny Vadim Jermolajev. Informovala o tom francouzská média. Lehce zraněno bylo také jedno dítě.

Policie v Monaku i ve Francii pátrá po pachateli, který je na útěku.

V domě v centru Monaka vybuchla v pondělí večer podomácku vyrobená bomba. (30. června 2026)
Vozidlo pro odminování po nahlášení výbuchu v Monaku. (30. června 2026)
Policie zřídila bezpečnostní zónu po nahlášení výbuchu na Boulevard d’Italie v Monaku. (30. června 2026)
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Exploze se v centru středomořského knížectví ozvala kolem 21:00. Televize BFMTV a agentura AFP s odvoláním na policejní zdroj uvedly, že jedním z těžce zraněných je Vadim Jermolajev.

Monacké knížectví patří díky vstřícné daňové politice mezi vyhledávaná místa pobytu miliardářů z celého světa. Ve zdejším přístavu kotví jejich luxusní jachty a řada z nich zde má trvalé bydliště.

Jermolajev v minulosti figuroval na seznamu stovky nejbohatších lidí Ukrajiny. V roce 2019 se vzdal ukrajinského občanství a přijal kyperské. O čtyři roky později se stal terčem sankcí Evropské unie. Ukrajinská bezpečnostní služba SBU ho obvinila, že svůj podnik s alkoholem na okupovaném Krymu provozoval podle ruského práva prostřednictvím nastrčených osob.

„Žádná podobná událost se v knížectví dosud nikdy nestala,“ řekl televizi BFMTV monacký ministr Christophe Mirmand.

Podle deníku Le Figaro zachytily bezpečnostní kamery muže, který krátce před explozí položil ke vchodu domu batoh, v němž byla patrně ukryta bomba. Policie po něm zatím bezvýsledně pátrá.

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