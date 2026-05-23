Skladovací nádrž s obsahem 6 až 7 tisíc galonů (22 700 až 26 500 litrů) methylmetakrylátu se ve čtvrtek přehřála a začala vypouštět výpary do ovzduší v závodě na výrobu plastů pro letecký průmysl ve městě Garden Grove, uvedla místní hasičská služba.
Nádrž by mohla prasknout, čímž by se chemikálie dostala na zem, nebo by mohla explodovat, uvedl v pátek vedoucí oddělení hasičského sboru Craig Covey.
„Ta věc selže a my nevíme kdy,“ řekl Covey. „Děláme, co je v našich silách, abychom zjistili, kdy a jak tomu můžeme zabránit.“
Úřady nařídily obyvatelům Garden Grove, aby opustili město, a v pátek rozšířily evakuační příkazy na některé obyvatele pěti dalších měst — Cypress, Stanton, Anaheim, Buena Park a Westminster — poté, co se jim přes noc nepodařilo zastavit únik z nádrže ve společnosti GKN Aerospace, která vyrábí součástky pro civilní a vojenská letadla.
Později úřady uvedly, že se jim podařilo udržet teplotu nádrže, čímž získaly čas na to, aby přišly na to, jak únik zastavit.
Nedaleko jsou dva zábavní parky Disneyland
Garden Grove leží asi 61 kilometrů jižně od centra Los Angeles a více než kilometr od dvou zábavních parků Disneylandu, na které se v pátek nevztahovaly evakuační příkazy. Město je známé svou živou vietnamskou komunitou, která patří k největším ve všech městech USA.
Jeden z evakuovaných, Danny Pham, řekl, že hluboce spal, když mu v pátek ráno jeho spolubydlící zabušil na dveře a řekl mu, že musí okamžitě odejít. Pham pracoval předchozí noc dlouho ve vietnamské restauraci a zprávy proto neviděl.
„Bylo to pro mě šokující,“ řekl Pham, který bydlí jen pár bloků od továrny na plasty. „Netušil jsem, jak vážné to bude. Nikdy by mě nenapadlo, že se něco takového může stát.“
O pár minut později odešel, vzal si s sebou jen peněženku a pas, a našel útočiště v restauraci svého přítele v sousedním městě.
Hrozí kontaminace kanalizace, potoků a oceánu
Covey uvedl, že pracovníci vytvořili z pytlů s pískem ochranné bariéry pro případ úniku chemikálií z nádrže, aby se toxické látky nedostaly do kanalizace, potoků nebo do nedalekého oceánu.
Krajská hygienická lékařka Regina Chinsio-Kwongová uvedla, že pokud se chemikálie zahřeje, může uvolňovat páry, které jsou škodlivé pro lidské zdraví. Mohou způsobit dýchací potíže, svědění a pálení očí, nevolnost a bolesti hlavy.
Zásahové týmy byly zpočátku úspěšné a podařilo se jim neutralizovat jednu ze dvou poškozených nádrží. Covey později uvedl, že v pátek ráno hasiči zjistili, že zbývající nádrž je „v nejvážnější krizi“.
Společnost GKN Aerospace uvedla, že situaci vyhodnocují specializované týmy pro nebezpečné látky.
„V tuto chvíli nejsou hlášeny žádné zranění a naší prioritou zůstává bezpečnost našich zaměstnanců, zasahujících složek a okolní komunity,“ uvedl mluvčí.
Kim Yenová, důchodkyně z Garden Grove, se ve čtvrtek chystala jít spát, když uslyšela ze svého telefonu zvuk připomínající sirénu. Výstraha jí sdělila, že musí opustit svůj dům, který se nacházel pouhé dva bloky od místa úniku chemikálií.
Když Yenová jela autem k domu své dcery v Seal Beach, obávala se, že ostatní členové místní vietnamské komunity by mohli evakuační výstrahu ignorovat nebo jí nerozumět, protože byla v angličtině.
„Je to rodina,“ řekla. „Doufám, že zůstanou ostražití a budou poslouchat zprávy a úřady. Je to děsivé.“
Yenová, která pochází z Vietnamu a v Orange County žije od roku 1980, se v pátek ráno rychle zastavila u svého domu, aby si vzala důležité dokumenty a léky. V tu chvíli už byla její čtvrť „městem duchů“ a uklidnilo ji, když viděla policisty, jak chodí od dveří ke dveřím a ujišťují se, že všichni byli evakuováni.
„Chápeme, že je to děsivé,“ řekla starostka Garden Grove Stephanie Klopfensteinová. „Ale evakuační příkazy jsou vydány pro vaši bezpečnost.“ Místní vietnamské televizní stanice překládaly aktuální informace od úředníků a vyzývaly obyvatele, aby situaci brali vážně.