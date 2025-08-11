V americkém Pittsburghu vybuchla koksovna, řada lidí uvázla pod troskami

  19:21aktualizováno  19:38
Při výbuchu v koksovně ocelárny U.S. Steel poblíž Pittsburghu v americké Pennsylvánii se zranily desítky civilistů. Několik lidí zůstalo uvězněných pod troskami a na místě se je snaží vyprostit záchranáři. Hasiči tam rovněž bojují s plameny, zatímco ze zařízení stoupá hustý dým, píší agentury s odvoláním na místní úřady.

Záchranná služba okresu Allegheny podle agentury AP uvedla, že z místa neštěstí přepravila pět lidí, aniž by sdělila podrobnosti o jejich stavu. Scéna neštěstí je podle ní stále „aktivní“.

Obrovský průmyslový komplex Clairton Coke Works, který leží ve městě Clairton u řeky Monongahela asi 32 kilometrů jižně od Pittsburghu, je největší koksárna v Severní Americe. Je jedním ze čtyř hlavních závodů společnosti U.S. Steel v Pennsylvánii, které zaměstnávají několik tisíc pracovníků.

V posledních letech se koksovna potýká s problémy ohledně znečišťování životního prostředí. V roce 2019 závod souhlasil se zaplacením 8,5 milionu dolarů (179 milionů korun) na urovnání soudního sporu. U.S. Steel se zavázala v rámci tohoto urovnání vynaložit 6,5 milionu dolarů na snížení emisí sazí a škodlivých pachů z koksárny.

Koksovna ocelárny U.S. Steel v pensylvánském Pittsburghu ( 2. května 2019)
V americkém Pittsburghu vybuchla koksovna ocelárny U.S. Steel. (11. srpna 2025)
V americkém Pittsburghu vybuchla koksovna ocelárny U.S. Steel. (11. srpna 2025)
V americkém Pittsburghu vybuchla koksovna ocelárny U.S. Steel. (11. srpna 2025)
