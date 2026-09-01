Popel a kouř vystoupaly do výšky 3 500 metrů od vrcholu hory. Po výbuchu se stupeň vulkanické pohotovosti zvýšil na „Watch“, tedy druhý nejvyšší. Rozšířila se také bezpečnostní zóna kolem Sinabungu.
Obyvatelé, návštěvníci a turisté by se proto měli vyhnout okolním vesnicím v okrese Karo v provincii Severní Sumatra. Omezení platí také v šestikilometrovém okruhu kolem hory.
Šedý sopečný popel pokryl silnice, vozidla a budovy v několika zasažených vesnicích. Místní úřady rozdávaly obyvatelům ochranné roušky.
„Tato erupce je považována za počáteční a je možné, že by mohlo dojít k erupci většího rozsahu,“ uvedla v pondělním prohlášení Lana Saria, ředitelka Indonéské geologické agentury.
Známky zvýšené aktivity Sinabungu se objevily už v polovině srpna. Geologická agentura tehdy zaznamenala mimo jiné desítky zemětřesení a rozšířila doporučený okruh pro veřejné aktivity.
Sopečná činnost v okolí Sinabungu v posledních několika letech donutila opustit domovy přibližně 30 tisíc lidí.
Indonésie patří k geologicky nejaktivnějším oblastem světa a erupce i zemětřesení jsou zde časté. Souostroví s více než 280 miliony obyvatel leží v oblasti tichomořského Ohnivého kruhu, pásma sopek a zlomových linií obklopujícího Tichý oceán. Sinabung patří mezi více než 120 aktivních sopek v zemi.