V papírně společnosti Nippon Dynawave Packaging ve městě Longview asi 200 kilometrů jižně od Seattlu se podle vyjádření firmy v úterý ráno místního času (odpoledne SELČ) zbortila nádrž s chemikálií používanou při výrobě papíru.
Úřady nejprve uvedly, že nádrž měla objem 300 tisíc litrů. Později údaj upravily s tím, že v nádrži bylo přibližně 3,4 milionu litrů chemikálie.
„V tuto chvíli nevíme o nikom, kdo by mohl být zachráněn,“ uvedl šéf místních hasičů Scott Goldstein. Pátrání po obětech bude pokračovat ráno místního času. Nejdříve je potřeba stabilizovat nádrž, ve které je stále více než 340 tisíc litrů chemikálie.
Továrna zaměstnává na 1000 lidí, není zcela jasné, kolik jich v době tragédie bylo uvnitř. Mezi zraněnými jsou zaměstnanci a jeden zasahující hasič. Zranění jsou lehká i závažná, přičemž někteří lidé utrpěli popáleniny či poranění dýchacích cest.
„Jsem hluboce zarmoucen zprávou, že na místě někdo zemřel,“ uvedl washingtonský guvernér Bob Ferguson, který vyjádřil účast blízkým obětí. Zároveň oznámil, že na místo byli vysláni ekologičtí experti, aby zhodnotili možný dopad havárie na životní prostředí.