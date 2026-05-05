Výbuch v čínské továrně na pyrotechniku zabil 21 lidí. Podobná fabrika zabíjela už loni

  7:02aktualizováno  7:02
Při výbuchu v továrně na zábavní pyrotechniku v jihočínské provincii Chu-nan zahynulo nejméně 21 lidí a dalších 61 utrpělo zranění, uvedla agentura Reuters s tím, že prezident Si Ťin-pching nařídil incident důkladně vyšetřit.
Hasiči bojují s požárem po výbuchu v továrně na zábavní pyrotechniku v čínské provincii Chu-nan. (5. květen 2026) | foto: Profimedia.cz

Výbuch továrnou ve městě Čchang-ša, které je chunanskou metropolí, podle agentury Nová Čína otřásl v pondělí odpoledne. Úřady na místo vyslaly zhruba 500 záchranářů, kteří evakuovali okolí.

Příčina exploze zatím není jasná. Prezident Si mezitím nařídil úřadům, aby zintenzivnily kontroly v klíčových průmyslových odvětvích ke zlepšení bezpečnosti.

Obdobný incident se stal loni v červnu, kdy exploze v továrně na ohňostroje a dělobuchy v provincii Chu-nan zabila asi deset lidí a další tři desítky zranila.

