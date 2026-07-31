Výbuch v uhelném dole u Kvéty má nejméně 32 obětí, 10 horníků uvězněno

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  7:02aktualizováno  7:02
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Při explozi v uhelném dole na předměstí Kvéty v Pákistánu zemřely desítky lidí....

Při explozi v uhelném dole na předměstí Kvéty v Pákistánu zemřely desítky lidí. (31. července 2026) | foto: AP

Při explozi v uhelném dole na předměstí Kvéty v Pákistánu zemřely desítky lidí....
Při explozi v uhelném dole na předměstí Kvéty v Pákistánu zemřely desítky lidí....
Při explozi v uhelném dole na předměstí Kvéty v Pákistánu zemřely desítky lidí....
Při explozi v uhelném dole na předměstí Kvéty v Pákistánu zemřely desítky lidí....
5 fotografií
Počet obětí čtvrtečního výbuchu v uhelném dole na předměstí Kvéty na jihozápadě Pákistánu vzrostl podle úřadů na nejméně 32, deset horníků zůstává uvězněno pod zemí a naděje na jejich záchranu slábnou.

Těla sedmi horníků byla nalezena několik hodin po explozi, kterou zřejmě způsobil nahromaděný metan. Později bylo objeveno dalších 25 těl. Záchranná operace bude podle Balúče pokračovat, dokud nebude nalezeno zbylých deset horníků.

Při explozi v uhelném dole na předměstí Kvéty v Pákistánu zemřely desítky lidí. (31. července 2026)
Při explozi v uhelném dole na předměstí Kvéty v Pákistánu zemřely desítky lidí. (31. července 2026)
Při explozi v uhelném dole na předměstí Kvéty v Pákistánu zemřely desítky lidí. (31. července 2026)
Při explozi v uhelném dole na předměstí Kvéty v Pákistánu zemřely desítky lidí. (31. července 2026)
5 fotografií

"Šance na nalezení někoho živého se po explozích metanu snižují, protože hladina kyslíku klesá na nulu. Záchranáři navíc postupují uvnitř dolu opatrně," uvedl dříve inspektor.

V pákistánském uhelném průmyslu dochází ke smrtelným nehodám často, zejména v Balúčistánu, kde v mnoha dolech chybí odpovídající větrání, systémy monitorování plynů a další základní bezpečnostní opatření. Horníci a odborové organizace už dlouho obviňují majitele dolů, že nedodržují bezpečnostní předpisy ani neposkytují odpovídající ochranné pomůcky.

Balúčistán, jehož je Kvéta hlavním městem, je největší, ale zároveň nejméně rozvinutou pákistánskou provincií, kde jsou nezaměstnanost a chudoba velmi rozšířené. Navzdory rizikům a nízkým mzdám jsou tisíce horníků závislé na uhelném průmyslu jako na zdroji obživy.

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