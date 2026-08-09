Tajfun přinesl přívalové deště a silný vítr. Úřady varovaly, že hrozí záplavy a sesuvy půdy. Dolphin zasáhl pevninu poblíž města Jü-chuan v provincii Če-ťiang na východě země kolem 17:30 místního času (11:30 SELČ), uvedly čínské úřady. Vítr v bouři dosahoval maximální rychlosti 151 kilometrů za hodinu.
Úřady přesunuly pracovníky na moři do bezpečí, nařídily plavidlům návrat do přístavů a posílily ostrahu u vodních nádrží, horských potoků, v oblastech náchylných k sesuvům půdy, u stavenišť a na turistických místech.
Východočínské město Wen-čou přemístilo do bezpečí více než 900 tisíc z deseti milionů obyvatel a otevřelo více než tisíc nouzových úkrytů. Dalších téměř 99 tisíc lidí evakuovaly úřady v provincii Fu-ťien a Šanghaj evakuovala 30 tisíc lidí.
Dvaačtyřicetiletý turista z jižní provincie Kuang-tung jménem Čchen řekl agentuře AP, že i s rodinou uvázl v Šanghaji poté, co jim kvůli tajfunu zrušili let, kterým měli dnes odletět. Odlet byl přeložen na pondělní noc, ale není si jist, zda skutečně budou moci odletět.
„Pro nás obyvatele Kuang-tungu je takový tajfun stejně běžný jako jídlo a vítr. Je to prostě součást každodenního života,“ řekl Čchen a dodal, že se bouře na místní poměry nezdá nijak zvlášť silná.
Zranění v Japonsku, vedro v Hongkongu
Dolphin dříve na Okinawě na jihu Japonska zranil sedm lidí, včetně stoletého muže, kterého vítr srazil na zem, kde se udeřil do hlavy. V sobotu bouře zasáhla sever Tchaj-wanu, včetně hlavního města Tchaj-pej, a přinesla prudké srážky. Některé tchajwanské letecké společnosti také dnes zrušily lety do Číny. Pozastaveny byly rovněž plavby trajektů na desítkách linek.
Dopady tajfunu byly cítit až v Hongkongu na jižním pobřeží Číny, kde meteorologové naměřili rekordní teplotu 36,9 stupně Celsia. Způsobil ji horký vzduch, který nad město přenesl Dolphin.
Podle čínských státních médií se v šanghajském přístavu ukrylo před blížící se bouří více než 800 obchodních lodí. Čínská národní meteorologická služba vydala nejvyšší stupeň varování.