„Při nehodě turistického autobusu v Susch zemřelo několik lidí. Několik lidí bylo také zraněno,“ uvedla policie kantonu Graubünden. Poznamenala, že nehoda se stala mezi obcemi Susch a Zernez na východě zmíněného kantonu nedaleko hranic s Rakouskem a Itálií.
Blick napsal, že autobusem cestovala 48členná skupina. Portál rovněž uvedl, že na místě vedle sanitek zasahovalo i pět helikoptér.
Agentura Keystone-SDA uvedla, že policejní mluvčí se nevyjádřil k tomu, zda se havárie týká jen autobusu, nebo zda do ní byla zapojena i další vozidla. Známé nejsou ani okolnosti nehody.