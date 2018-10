‚Vydírání, vyhrožování a podplácení.‘ Moskva označila hlasování Makedonců o názvu země za zmanipulované

Moskva Ruské ministerstvo zahraničí v pondělí označilo za zmanipulované páteční hlasování v makedonském parlamentu, při kterém poslanci odsouhlasili ústavní změny zakotvující nový název státu. Podle Moskvy bylo tohoto výsledku dosaženo prostřednictvím „vydírání, vyhrožování a podplácení opozičních poslanců,“ citovala z prohlášení ruské diplomacie agentura Reuters.

Přejmenování balkánského státu má ukončit 27 let trvající spor s Řeckem. Řekové považují název Makedonie za zásah do svého dědictví a za skrytý územní nárok na stejnojmennou řeckou provincii. Atény kvůli tomu blokovaly vstup Makedonie do NATO i Evropské unie. V mezinárodním styku, včetně OSN, se nyní používá název Bývalá jugoslávská republika Makedonie.

Letos v červnu se premiéři obou zemí shodli na kompromisním názvu Republika Severní Makedonie, zkráceně Severní Makedonie. V referendu, které se v Makedonii konalo na konci září, se pro změnu názvu vyslovila drtivá většina hlasujících, výsledek byl ale kvůli nízké volební účasti označen za neplatný. Vláda změnu schválila 8. října.

K prosazení zákona o změně názvu potřebovala vláda premiéra Zorana Zaeva dvoutřetinovou parlamentní většinu, kterou nedisponovala. Po dlouhých debatách se vládním poslancům podařilo získat potřebných osm opozičních kolegů na svou stranu. Kdyby se jim to nepovedlo, hodlal předseda vlády vypsat předčasné parlamentní volby.

„Považujeme to, co se stalo, za otevřené porušení všech norem, z právního i morálního hlediska. Tyto špinavé manipulace nemohou být označovány za vyjádření vůle poslanců,“ uvedlo ve své reakci na hlasování makedonského parlamentu ruské ministerstvo zahraničí.

Formální proces změny makedonské ústavy musí nyní podle zákona začít během dvou příštích týdnů. Může ale trvat až tři měsíce, během nichž musí parlament absolvovat ještě několik dílčích hlasování.