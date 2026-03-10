„Téměř celé území Dněpropetrovské oblasti bylo osvobozeno. Zbývá dokončit práci ve třech malých obcích a další dvě vyčistit,“ uvedl generálmajor Komarenko, který je náčelníkem operačního řízení generálního štábu ukrajinské armády.
Akce ukrajinských vojsk na rozhraní Dněpropetrovské a Záporožské oblasti nazval útočnou operací, při níž bylo osvobozeno 400 čtverečních kilometrů ukrajinského území a na podobně velké ploše bylo provedeno „vyčištění“ týlové zóny.
Rusko podle Komarenka usilovalo v Dněpropetrovské oblasti o vytvoření nárazníkové zóny.
Velitel ukrajinských sil Oleksandr Syrskyj minulý týden uvedl, že ukrajinské jednotky za únor osvobodily více území, než Rusko dokázalo dobýt. Během zimy také podle něj přišlo o více vojáků, než kolik jich naverbovalo do svých vojsk.
Ruská vojska pronikla do ukrajinské Dněpropetrovské oblasti loni v létě a od té doby tam Moskva oznámila dobytí řady obcí. Oblast přitom není jednou z pěti, jež Moskva označuje za součást svého území. Rusko si nárokuje Doněckou, Luhanskou, Chersonskou, Záporožskou oblast a poloostrov Krym, který Moskva anektovala v rozporu s mezinárodním právem v roce 2014.