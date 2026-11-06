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Vyhořelé Orlí hnízdo se připravuje na zimu. Na horu dopravuje materiál vrtulník

  7:42aktualizováno  7:42
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Začínají opravy Orlího hnízda, které bylo poškozené požárem. Vrtulník...

Začínají opravy Orlího hnízda, které bylo poškozené požárem. Vrtulník přepravuje díly jeřábu a stavební materiál. Oprava bude probíhat na hoře, která je vysoká přes 1 800 metrů. (5. listopadu 2026) | foto: Facebook/Berchtesgaden

Začínají opravy Orlího hnízda, které bylo poškozené požárem. Vrtulník...
Začínají opravy Orlího hnízda, které bylo poškozené požárem. Vrtulník...
Začínají opravy Orlího hnízda, které bylo poškozené požárem. Vrtulník...
Začínají opravy Orlího hnízda, které bylo poškozené požárem. Vrtulník...
20 fotografií
Orlí hnízdo nad bavorským Berchtesgadenem se začíná zabezpečovat před zimou. Na horu vysokou přes 1 800 metrů dopravuje vrtulník části jeřábu a stavební materiál. Cílem je postavit provizorní střechu, která ochrání poškozenou budovu před nepříznivým počasím.

Nejprve je nutné sestavit jeřáb, jehož jednotlivé části přepravuje na místo výkonný transportní vrtulník. Ten zároveň pomáhá s jeho montáží. Materiál i pracovníci mohou využívat také výtah, který vede 124 metrů dlouhým tunelem přímo do budovy. Požár jej výrazně nepoškodil a po technické kontrole byl znovu uveden do provozu.

Začínají opravy Orlího hnízda, které bylo poškozené požárem. Vrtulník přepravuje díly jeřábu a stavební materiál. Oprava bude probíhat na hoře, která je vysoká přes 1 800 metrů. (5. listopadu 2026)
Začínají opravy Orlího hnízda, které bylo poškozené požárem. Vrtulník přepravuje díly jeřábu a stavební materiál. Oprava bude probíhat na hoře, která je vysoká přes 1 800 metrů. (5. listopadu 2026)
Začínají opravy Orlího hnízda, které bylo poškozené požárem. Vrtulník přepravuje díly jeřábu a stavební materiál. Oprava bude probíhat na hoře, která je vysoká přes 1 800 metrů. (5. listopadu 2026)
Začínají opravy Orlího hnízda, které bylo poškozené požárem. Vrtulník přepravuje díly jeřábu a stavební materiál. Oprava bude probíhat na hoře, která je vysoká přes 1 800 metrů. (5. listopadu 2026)
20 fotografií

Podle Turistického svazu Bergerlebnis Berchtesgaden mají být nouzová střecha a další zabezpečovací práce dokončeny nejpozději začátkem prosince. Na hoře už leží několik centimetrů sněhu, v následujících dnech se však očekává příznivé podzimní počasí.

Příčiny požáru nadále vyšetřuje policie. Z jeho založení je podezřelý třiatřicetiletý Němec, který dříve žil v Berchtesgadenu a naposledy pobýval v Berlíně. Další informace k vyšetřování policie zatím neposkytla.

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