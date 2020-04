Vyjednavači EU a Británie proberou plán pokračování rozhovorů, o prodloužení zatím mluvit nebudou

Brusel Šéfové vyjednávacích týmů Evropské unie a Británie Michel Barnier a David Frost ve středu proberou, jak pokračovat v přerušených rozhovorech o budoucích vztazích unie s bývalou členskou zemí. V úterý o tom informoval mluvčí Evropské komise (EK), podle něhož by vyjednavači měli stanovit rozvrh dalších kol jednání.

Při prvním kontaktu po více než měsíční pauze nebudou podle listu Financial Times mluvit o prodloužení přechodného období, k němuž se EU zatím neúspěšně snaží přesvědčit Londýn.

Pobrexitová vyjednávání, která se měla ve velkém tempu rozjet začátkem března s cílem dospět k dohodě během přechodné doby do konce roku, se po první schůzce kvůli koronaviru prakticky zastavila. Barnier v polovině března oznámil, že se novým koronavirem rovněž nakazil, kvůli příznakům se do domácí karantény uchýlil i Frost.

Obě strany si před měsícem vyměnily své návrhy k chystané dohodě, které od té doby zkoumají, dále se však o nich jejich zástupci nebavili.

„Cílem jednání bude dohodnout kalendář dalších kroků s cílem posunout vyjednávání kupředu,“ sdělil mluvčí EK Daniel Ferrie.

Barnier po vyjednávacím prologu na začátku března prohlásil, že mezi oběma stranami jsou zásadní rozpory a že dosáhnout dohody do konce roku bude obtížné.

Představitelé EU proto veřejně i v zákulisí vyzývají britské zástupce, aby Londýn do poloviny roku požádal o prodloužení lhůty. Britský premiér Boris Johnson, který se sám zotavuje z nemoci způsobené koronavirem, to však odmítá. Jeho země by totiž v době, kterou lze prodloužit až o dva roky, musela dodržovat povinnosti srovnatelné se členy EU, ačkoliv na chod unie už nemá od svého únorového odchodu žádný vliv.

Tomuto tématu se však středeční rozhovor věnovat nebude.

Pokud by vyjednávací období nakonec nebylo prodlouženo a obě strany by nedospěly k úmluvě, vzájemný obchod by od ledna provázela cla a kvóty. To by podle analytiků ještě zhoršilo situaci ekonomik na obou stranách Lamanšského průlivu, které čeká recese kvůli dopadům pandemie.