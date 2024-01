Vyjednavači se blíží k dohodě o příměří v Gaze a propuštění rukojmích, uvedl list

Tým vyjednavačů vedených Američany vytvořil psaný návrh dohody na základě návrhů Izraele a palestinského radikálního hnutí Hamás z posledních deseti dnů. I když na některých důležitých bodech ještě není shoda, vyjednavači podle amerických činitelů, na něž se NYT odvolává, vyjadřují opatrný optimizmus, že finální dohoda je na dosah.

Prezident USA Joe Biden v pátek telefonicky hovořil s lídry Egypta a Kataru, tedy dvojice zemí, které se na vyjednáváních také podílejí. Šéfa americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) Williama Burnse zase vysílá na jednání v Paříži se zástupci Izraele, Egypta a Kataru.

V první fázi ženy, starší a zranění

Pokud se na něm podaří dosáhnout dostatečného pokroku, měl by na Blízký východ znovu vyrazit Bidenův blízkovýchodní poradce Brett McGurk, aby pomohl nalézt finální znění dohody.

Nynější návrh vyjednavačů počítá v první fázi se 30denním přerušením bojů, během něhož by Hamás propustil ženy, starší a zraněné rukojmí. Během klidu zbraní by obě strany dojednaly podrobnosti druhé, taktéž zhruba 30denní fáze, během níž by palestinské ozbrojené skupiny umožnily návrat zadržovaným izraelským vojákům a mužským rukojmím.

Izrael by v obou fázích výměnou propouštěl Palestince ze svých vězení. Kolik by jich za každého propuštěného rukojmího bylo, se ještě musí dojednat, ale vyjednavači to považují za řešitelnou záležitost. Dohoda by také umožnila přísun většího množství humanitární pomoci do Gazy.

I když by dvouměsíční přerušení války nebylo trvalým příměřím, které Hamás za propuštění všech rukojmích zatím požadoval, američtí činitelé se domnívají, že pokud by Izrael válku na dva měsíce pozastavil, pravděpodobně by ji poté nevedl stejně jako doposud. Příměří by poskytlo prostor pro další diplomacii, která by mohla vést i k širšímu řešení konfliktu a uklidnění situace v celém regionu.

Masivní odveta

Rukojmí Hamás a další radikální skupiny zadržují od teroristického útoku na Izrael ze 7. října. Při něm útočníci zabili přes 1100 lidí a dalších zhruba 250 unesli. Ve své moci jich nadále mají přes 130, propuštění části rukojmích se podařilo dosáhnout při týdenním příměří v listopadu.

Izrael při masivní odvetě srovnal se zemí velké části Gazy, kde o život přišlo přes 26.000 lidí. Většina z 2,3 milionu zdejších Palestinců musela opustit své domovy a přežívá ve velmi složitých podmínkách.