Vyjednavači seznámili Zelenského s návrhy z Miami. Ocenil záruky pro Ukrajinu

Autor: ,
  15:39aktualizováno  15:39
Na jednáních mezi ukrajinskými a americkými vyjednávači v Miami o možnostech ukončení ruské invaze vzniklo několik návrhů dokumentů, mimo jiné o bezpečnostních zárukách či o rámci zastavení války, sdělil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Vyjednavači Rustem Umerov and Andrij Hnatov seznámili ukrajinského prezidenta...

Vyjednavači Rustem Umerov and Andrij Hnatov seznámili ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s výsledky jednání v Miami. (23. prosince 2025) | foto: X - Volodymyr Zelenskyj

Vyjednavači Rustem Umerov and Andrij Hnatov seznámili ukrajinského prezidenta...
Vyjednavači Rustem Umerov and Andrij Hnatov seznámili ukrajinského prezidenta...
Vyjednavači Rustem Umerov and Andrij Hnatov seznámili ukrajinského prezidenta...
Bez Číny by putinovské Rusko bylo ničím, prohlásil ukrajinský prezident...
6 fotografií

Víkendová jednání na Floridě označili Rusové, Američané i Ukrajinci za produktivní a konstruktivní krok k mírovému plánu prezidenta USA Donalda Trumpa, o zásadním posunu ale žádná ze stran nehovořila.

„Připraveno bylo několik dokumentů. Obzvláště pak dokumenty o bezpečnostních garancích pro Ukrajinu, o obnově a o základním rámci pro ukončení této války,“ oznámil Zelenskyj poté, co jej hlavní vyjednávač Rustem Umerov a šéf generálního štábu Andrij Hnatov seznámili s výsledky rozhovorů s Trumpovými zástupci.

Zelenskyj rovněž napsal, že každé kolo rozhovorů přispívá k ochraně ukrajinských zájmů a že Kyjev chce nadále konstruktivně spolupracovat. „Jsem také vděčný evropským partnerům za jejich podporu a koordinaci. Těšíme se na pokračování dialogu se Spojenými státy,“ uvedl.

Ukrajinský prezident dále poznamenal, že diplomacii musí doprovázet nezbytný tlak na Rusko a podpora Ukrajiny. „Děkuji všem, kdo podporují Ukrajinu,“ dodal.

Konkrétní pokrok v rozhovorech Američanů s Ukrajinci a Rusy není znám. Americký ministr zahraničí Marco Rubio minulý týden v pátek před začátkem rozhovorů prohlásil, že řešení posledních otázek bývá nejtěžší. K největším sporným bodům zřejmě patří územní nároky Moskvy, která žádá, aby se Ukrajina vzdala celého Donbasu, tedy i regionů, které ruská armáda od invaze v únoru 2022 nedokázala dobýt.

Původní podobu mírového plánu považoval Kyjev i evropské země za příliš proruskou a navrhly úpravy, na některých bodech však dosud není shoda. Kyjev tvrdí, že Moskva jednání oddaluje a snaží se dobýt další území na východě Ukrajiny, Rusko oponuje, že míru brání požadavky Ukrajiny a Evropy.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.