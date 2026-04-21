Už vloni jsme naprosto zničili íránské areály s jaderným prachem, řekl Trump

  7:17aktualizováno  7:17
Loňský americký útok na Írán vedl k naprostému zničení tamních jaderných areálů, vykopání zasypaných zásob uranu tak bude složité a časové náročné. Na své sociální síti Truth Social to v noci na dnešek napsal prezident Spojených států Donald Trump.
Satelitní snímek společnosti Planet Labs ukazuje íránský podzemní závod na obohacování uranu ve Fordo poté, co na něj zaútočilo americké letectvo. (22. června 2025) | foto: Planet Labs PBCČTK

USA spolu s Izraelem letos na konci února znovu udeřily na Írán, což vedlo k válce na Blízkém východě, kterou nyní pozastavilo dočasné příměří.

„Operace Půlnoční kladivo v Íránu byla kompletním a naprostým zničením areálů s jaderným prachem. Takže vykopat to bude dlouhý a náročný proces,“ napsal Trump.

Loňský americký úder na íránská jaderná zařízení během tehdejší íránsko-izraelské války označuje Pentagon jako operaci Midnight Hammer (Půlnoční kladivo). Jako jaderný prach pak Trump nazývá zbytky zásob íránského obohaceného uranu, které zůstaly po loňském americkém a izraelském bombardování íránských jaderných kapacit. Při něm údery zasáhly íránské jaderné provozy Fordo, Natanz a Isfahán.

Trump ve svém aktuálním příspěvku kritizoval některá média včetně zpravodajské televize CNN, která podle prezidenta nejsou schopná vyjádřit americkým letcům uznání. Poznamenal, že taková média jsou „nicky“.

Íránští provládní demonstranti v Teheránu pálí americké a izraelské vlajky po oznámení dvoutýdenního příměří ve válce se Spojenými státy a Izraelem. (8. dubna 2026)
Kouř stoupá po několika izraelských leteckých útocích v Bejrútu v Libanonu. (8. dubna 2026)
Lodě a čluny v Hormuzském průlivu u pobřeží ománského guvernorátu Musandam (8. dubna 2026)
Trosky transportního letounu USAF M/HC-130 Hercules, který americké síly zničily před jeho odletem z předsunuté základny v Íránu. (5. dubna 2026)
Televize CNN například v jedné analýze letos krátce před novými americkými útoky na Írán zpochybňovala důvody zamýšlených úderů, když Trump předtím označil íránský jaderný program za zlikvidovaný. Právě snahou zabránit Teheránu získat nukleární zbraně zdůvodňují USA a Izrael nynější válku, kterou proti Íránu vedou. Islámská republika dlouhodobě tvrdí, že jaderný program je výhradně mírový.

Boje nyní přerušilo dvoutýdenní příměří, během kterého vedou USA a Teherán za zprostředkování Pákistánu jednání o dohodě k ukončení války. O možné dohodě Trump nedávno uvedl, že USA by s Íránem spolupracovaly na vykopání zasypaných zásob obohaceného uranu a že získaný materiál by následně nechaly převézt do Spojených států.

