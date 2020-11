Vykopejte norky, volá opozice v Dánsku. Miliony jich jsou pohřbeny u zdroje pitné vody a jezera, kde se koupou lidé

KODAŇ Opoziční poslanci v Dánsku volají po tom, aby vláda nařídila vykopat a přesunout miliony těl mrtvých norků, kteří jsou pohřbeni v masových hrobech. Norky vláda pozabíjela kvůli strachu, že by mohli přenášet koronavirus. Pohřbila je ale nedaleko zdroje pitné vody, jiný masový hrob se nachází poblíž jezera, které je oblíbeným koupacím místem.

Objev zmutované varianty koronaviru v těle norků způsobil vyhubení zhruba 17 milionů kusů těchto zvířat. Tím mimo jiné došlo ke zdevastování dánského kožešinového průmyslu, který je největší ve střední Evropě. Rozhodnutí pohřbít norky je obecně považováno za ilegální, uvedla BBC.

Místní ministr kultury Rasmus Prehn v pátek uvedl, že podporuje variantu exhumování norků a následné spálení těl. To by podle Prehna vyžadovalo souhlas agentury, která má na starosti ochranu životního prostředí. Prehnův předchůdce Mogens Jensen minulý týden rezignoval kvůli spekulacím ohledně právního podložení rozhodnutí pohřbít deset tisíc tun mrtvých norků.

Utracení norci skončili v jámách ve vojenském prostoru v západním Dánsku. Mršiny byly uloženy ve vrstvách ve výkopech 2,5 metru hlubokých a tři metry širokých. V posledních dnech ale dánská média popsala hororové příběhy o „norčích zombie“ poté, co se zvířata působením plynů vznikajících při rozkladu tkání dostala opět na povrch.



Dánská premiérka Mette Frederiksenová ve čtvrtek navštívila jednu z místních farem, kde chovají norky. „Máme dvě generace velmi šikovných farmářů, otce a syna, jejichž životy se během chvíle úplně rozpadly, a to pro ně bylo velmi emočně náročné. Omlouvám se. I za sebe,“ uvedla Frederiksenová v dánské televizi.



Právní experti podle dánské stanice TV2 uvedli, že vláda nechala norky pohřbít, aniž by si uvědomovala, jaké mohou být dopady na životní prostředí. Podle dánské opoziční strany Venstre by měla být těla norků vykopána a přemístěna do kontejnerů s hnojem, což by podle opozičních poslanců byl bezpečnější způsob uložení.

Ministryně životního prostředí Lea Wermelinová v pátek promluvila k parlamentu během krizového setkání, které se týkalo právě situace kolem vybití norků. Uznala, že masové pohřbení těl nebylo nejlepším řešením.

„Spálit je by bylo nejlepší, ale šíření covid-19 na farmách byl velmi urgentní problém a nebyla žádná rychlejší cesta, jak se co nejrychleji zbavit tolika mrtvých těl,“ uvedla ministryně.

Poslankyně za Západní Jutsko za Socialistickou stranu lidovou (SF) Signe Munková označila masové hroby norků za „tikající environmentální bombu“ a uvedla, že „norky je potřeba okamžitě vyjmout“.

Podle dánské Asociace chovatelů norků rozhodnutí absolutně zdevastovalo kožešinový průmysl, který zaměstnává zhruba 6000 lidí. Dánsko má podle BBC zhruba 1100 norkových farem a vláda zatím nepřišla s návrhem žádné kompenzace.