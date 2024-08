Vyhrál Putin, vrahy bych nedal, zvládl bych to líp. Trump kritizoval výměnu

„Jako obvykle to bylo vítězství pro Putina... Ale dostali jsme někoho zpátky. Takže to nikdy zpochybňovat nebudu. (Ale) za nás by se to nestalo. My bychom nemuseli pustit na svobodu některé z největších zabijáků světa,“ tvrdil Trump.

Jedním z propuštěných Rusů v rámci nejrozsáhlejší výměny vězňů od konce studené války je Vadim Krasikov, který byl v Německu odsouzen na doživotí za vraždu Čečence s gruzínským občanstvím a odpůrce ruského režimu Zelimchana Changošviliho v berlínském parku v roce 2019. Kreml dnes potvrdil dřívější spekulace médií, že Krasikov byl příslušníkem ruské tajné služby FSB.

„Rusové dostali skvělou nabídku, uzavřeli skvělou dohodu,“ soudí Trump o výměně, která se týkala celkem 26 lidí a sedmi zemí a uskutečnila se ve čtvrtek v Ankaře. Exprezident dodal, že dohodu „kritizovat nebude“, protože je dobře, že se díky ní vrátili někteří američtí „rukojmí“ domů, ale vzápětí prohlásil, že „Rusové uzavřeli fenomenální dohodu a to vytváří velmi špatný precedens“.

Na výměnách vězňů se nicméně podílela i Trumpova administrativa, připomněl list The Wall Street Journal. V rámci dohody z listopadu 2019 například Taliban po více než třech letech zajetí propustil dva západní rukojmí, jednoho Američana a jednoho Australana. Afghánská vláda na oplátku propustila z vězení tři vysoce postavené členy Tálibánu.