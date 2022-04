Rusové na Ukrajině zajali dva Brity. Chtějí je vyměnit za Medvedčuka

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Britští zajatci, kteří mluvili v ruské televizi, se jmenují Shaun Pinner a Aiden Aslin. Není zatím jasné, jak moc volně v záběrech, vysílaných na státním kanále Rossiya 24, hovoří. Vyjádřili se odděleně a byli pobízeni neznámým mužem.

Bývalí britští vojáci požádali britského premiéra Borise Johnsona, aby jim pomohl dostat se domů výměnou za to, že Ukrajina dá svobodu vězněnému proruskému politikovi Viktoru Medvedčukovi. Ten byl bezpečnostními službami zajat 12. dubna.

Ukrajinská strana odpověděla zveřejněním videa, na němž Medvedčuk taktéž žádá o výměnu. Prosil však o to, aby za jeho svobodu Putin pustil ukrajinské vojáky z obléhaného Mariupolu a zprovoznil humanitární koridory pro evakuaci civilistů. Právě v Mariupolu bojovali Aslin i Pinner.

Bývalý ukrajinský poslanec na videu mluví přímo k prezidentům Putinovi a Zelenskému a žádá o sjednání výměny zajatců. Nelze ale nezávisle ověřit, zda politik hovoří z vlastní vůle.

Neznámý muž na záběrech v ruské televizi britským vojákům ukázal video Medvedčukovy ženy Oksany, na kterém prosí o propuštění svého manžela právě za jejich výměnu. Tuto žádost Oksana Medvedčuková uvedla již o víkendu. „Rozumím té situaci,“ odpovídá nervózně Shaun Pinner.

„Rádi bychom já a Aiden Aslin byli vyměněni za pana Medvedčuka. Samozřejmě bychom v této věci ocenili vaši pomoc,“ říká Pinner, který se obrací přímo na premiéra Johnsona.

„Chtěl bych, aby mě vláda pustila domů. Chtěl bych zpátky za svou ženou,“ dodává Brit. Oba muži se shodují, že se k nim Rusové chovají dobře.

Aslin v televizních záběrech nervózním tónem řekl, že „Johnson by měl naslouchat tomu, co Oksana (Medvedčukova žena) říká“. Muž má na sobě na videu tričko se znakem krajně pravicového praporu Azov, poznamenala agentura Reuters. „Pokud se Boris Johnson opravdu zajímá o britské občany tak, jak to tvrdí, tak nám pomůže,“ dodává vězněný voják.

Osmačtyřicetiletý Shaun Pinner byl Rusy dopaden již v sobotu, kdy promluvil ve vysílání ruské státní televize v rámci krátkého propagandistického videa. O dvacet let mladší Aslin byl zajat ještě před ním a stal se tak prvním britským dobrovolníkem v zajetí Rusů, uvedl zpravodajský server Independent.