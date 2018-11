Vymyslela si napadení kvůli maďarskému původu. Prokuratura zastavila stíhání slovenské studentky

BRATISLAVA Maďarská prokuratura zastavila vyšetřování bývalé slovenské studentky Hedvigy Žákové Malinové v 12 let staré kauze, kterou převzala od Slovenska. Napsal to list Sme. Na Slovensku Malinová původně čelila stíhání za to, že si vymyslela napadení neznámými útočníky kvůli svému maďarskému původu.

Kauza Malinové, která zkomplikovala vztahy mezi početnou maďarskou menšinou na Slovensku, začala v létě roku 2006. Tehdy třiadvacetiletá studentka uvedla, že ji zbila dvojice holohlavých mladíků, která jí také na oděv napsala protimaďarská hesla. Dívka šla na zkoušku a cestou telefonovala v maďarštině. V září téhož roku slovenská policie vyšetřování ukončila se závěrem, že studentka si útok vymyslela. Stíhání pro křivou výpověď a křivou přísahu čelila od května 2007.



Maďarské úřady na konci roku 2016 rozhodly, že vyšetřování případu převezmou od Slovenska. Učinily tak na žádost samotné Malinové, která se mezitím přestěhovala do Maďarska a získala občanství této země.

Podle Sme maďarská prokuratura uzavření případu zdůvodnila tím, že na základě dostupných důkazů s odstupem času nelze potvrdit, zda Malinová v případu spáchala trestný čin. Malinová rozhodnutí prokuratury nekomentovala.

Malinová se v minulosti obrátila na Evropský soud pro lidská práva se stížností, ve které vinila Slovensko za chyby při vyšetřování případu, jež jí údajně nezaručovaly spravedlivý proces. S bývalou slovenskou vládou premiérky Ivety Radičové se nakonec dohodla na uzavření smíru výměnou za omluvu kabinetu.