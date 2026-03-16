„Kuba chce také uzavřít dohodu a myslím, že ji buď dost brzy uzavřeme, nebo uděláme to, co bude třeba. Jednáme s Kubou, ale Írán vyřešíme ještě před Kubou,“ prohlásil Trump. USA společně s Izraelem na konci února rozpoutaly válku s Íránem.
Kuba letos přišla o své dva hlavní dodavatele ropy, Venezuelu a Mexiko. Trump na začátku ledna nařídil zastavit venezuelské dodávky ropy na Kubu poté, co USA unesly venezuelského prezidenta Nicoláse Madura. Na konci ledna šéf Bílého domu podepsal dekret, podle něhož hrozí cla každé zemi, která by ropu na Kubu dodávala. To od dodávek odradilo Mexiko, které podle prezidentky Claudie Sheinbaumové stále vyjednává s USA o povolení ropu tam dovážet.
Kubánský prezident Miguel Díaz-Canel v pátek potvrdil, že Havana a Washington spolu jednají. Cílem rozhovorů je podle něj „označit problémy v bilaterálních vztazích, které potřebují řešení“.
Ostrovní země čelí jedné z nejhorších ekonomických krizí za poslední desítky let. Kvůli nedostatku ropy musela Kuba zavést řadu restriktivních opatření a výrazně omezila základní služby. Vedle toho se ostrov potýká s každodenním omezením dodávek elektrického proudu.
Trump se v posledních týdnech o Kubě vyjadřuje opakovaně. Řekl například, že kubánská vláda padne velmi brzy. Rovněž prohlásil, že by mohlo dojít k „mírovému převzetí Kuby“ ze strany Spojených států, načež dodal, že to „možná nebude mírové převzetí.“
Navzdory obnovenému dialogu mezi zeměmi zůstávají neshody. Američtí představitelé podle agentury Reuters naznačili, že jakékoliv uvolnění tlaku na Kubu by záleželo na politických a ekonomických ústupcích ze strany Havany. Kubánský prezident v pátek zopakoval dlouhodobý postoj Havany, že je ochotná jednat se Spojený státy jen v případě, že protistrana bude ctít suverenitu Kuby.