Oslavy Dne D? Emotivní, velkolepé. Hrdinové dorazí naposledy, tuší v Normandii

„Dobře si uvědomujeme, že pro tyto 100leté veterány je to možná poslední příležitost vrátit se na pláže, kde se vylodili, kde bojovali a kde padli jejich bratři ve zbrani,“ komentoval pro CNN přípravy generál Michel Delion, generální ředitel francouzské vládní agentury Mission Liberation, která má na starosti vzpomínkové akce.

Situaci vidí stejně i samotní bývalí vojáci. „Víme, že se blížíme ke konci našeho času,“ řekl Jack Foy, jenž se bojů před 80 lety účastnil. Ve svých 99 letech je přitom považován za jednoho z nejmladších ze skupiny dosud žijících bojovníků.

Den D – 6. června 1944 Největší vyloďovací operace ve vojenských dějinách z 6. června 1944 znamenala začátek osvobozování západní Evropy od nacismu. Za jediný den bylo na pěti vyloďovacích plážích mezi poloostrovem Cotentin a městem Caen vysazeno zhruba 156 tisíc spojeneckých vojáků. V Den D podle odhadů zemřelo nejméně 10 tisíc vojáků protihitlerovské koalice a čtyři tisíce až devět tisíc vojáků německého wehrmachtu.

Ani pokročilý věk Foyovi nicméně nezabrání v tom, aby i letos absolvoval dlouhou cestu přes oceán a v Evropě uctil památku padlých kamarádů.

Společně s americkými veterány, kteří přežili bitvu v Ardenách, se tak připojí k vrcholným představitelům států z celého světa a vzdá hold přibližně 160 tisícům spojeneckých vojáků, kteří největší námořní invazi v dějinách lidstva podnikli.

Stovky veteránů a 25 zástupců států

Do Normandie proto letos přijede asi 150 amerických veteránů, z nichž zhruba 20 v Den D skutečně válčilo. Nejmladšímu je už 96 let.

Z Kanady pak přicestuje 15 veteránů, přičemž 6. června 1944 z nich bojovali čtyři. V této skupině je nejmladšímu 98 let, nejstaršímu pak o šest let víc. Britové do Normandie zase vypraví více něž 40 veteránů druhé světové války.

Hlav států a vlád do Francie dorazí asi 25, kvůli čemuž bude v pohotovosti na 12 tisíc bezpečnostních pracovníků.

Přijede například prezident USA Joe Biden, kanadský premiér Justin Trudeau nebo jeho britský protějšek Rishi Sunak. Události se zúčastní i britský král Karel III. s manželkou Camillou a synem Williamem, přičemž pro krále to bude první zahraniční cesta od únorového oznámení, že se léčí s rakovinou. Očekává se také příjezd zástupců královských rodin z Belgie, Monaka, Nizozemska a Norska.

Česko bude reprezentovat prezident Petr Pavel.

Ruský prezident Vladimir Putin tentokrát kvůli okupaci Ukrajiny pozvánku nedostal, ukrajinská hlava státu Volodymyr Zelenskyj naopak účast přislíbil.

Návštěvníků z řad široké veřejnosti organizační tým očekává asi milion.

Organizátoři příběhy dosud žijících veteránů v kontextu války na Ukrajině považují za obzvláště palčivé. Jejich příjezdu si váží, a tak jim hodlají dopřát co největší pohodlí. S většinou z nich tak pojede plejáda zdravotnického personálu. S Foyem se například v rámci charitativní organizace Best Defense Foundation, která cestu organizuje, vypraví tři lékaři a 10 zdravotních sester.

Veteráni pak na ceremoniálech podle CNN do hlediště usednou jako poslední, aby nemuseli zbytečně dlouho čekat. Například na americké akci bude muset být veřejnost přítomna už více než hodinu předem.