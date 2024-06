Oslavy 80. výročí Dne D vrcholí. Tyranům ani nyní neuhneme, řekl Biden

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Americký prezident Biden ve svém projevu řekl, že boj Ukrajinců proti ruské agresi vystihuje ducha dne vylodění v Normandii z 6. června 1944. Také aktuální konflikt je podle něj součástí nikdy nekončícího boje mezi diktaturou a svobodou. Ustupovat diktátorům je nemyslitelné, zdůraznil a zároveň vyzdvihl odvahu Ukrajinců. „Na Ukrajinu vpadl tyran, bojují s mimořádnou odvahou, utrpěli velké ztráty, ale nikdy neustoupí,“ prohlásil Biden.

„Vzdát se tyranům, podvolit se diktátorům je prostě nemyslitelné,“ řekl také na ceremonii, která se konala na americkém hřbitově v Normandii. „Pokud to uděláme, znamenalo by to, že jsme zapomněli, co se stalo tady na těch posvátných plážích,“ pokračoval Biden.

Biden připomněl, že v Normandii prokázali spojenci „nerozbornou jednotu“ a tu podle něj projevují i dnešní spojenci v NATO. To označil za „největší vojenskou alianci na světě“, která je více než kdy dříve odhodlána bránit mír. „Dnes má NATO 32 členských států a je jednotnější než kdy dříve,“ řekl americký prezident.

„Izolace nebyla odpovědí před 80 lety a není odpovědí ani dnes,“ zdůraznil Biden. Mezinárodní koalice nesmí Ukrajinu ponechat svému osudu, jinak bude potlačena demokracie a celá Evropa bude v ohrožení, varoval Biden. Poté ho i s manželku Jill přijme v Elysejském paláci francouzský prezident Emmanuel Macron, který bude jednat i s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a přijme britského krále Karla III. a jeho choť Camillu.

Český prezident Pavel do Normandie společně s náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou přiletěl ve čtvrtek, setká se se zástupci českých klubů vojenské historie a navštíví pláž Omaha, kde se před 80 lety vylodilo přes 40 000 amerických vojáků. Pavel bude přítomen mezinárodní ceremonii a později odpoledne se setká s dalšími hlavami států, které se oslav účastní.

Francouzský prezident Emmanuel Macron ve svém projevu k válečným veteránům uvedl, že Francie na jejich boj za osvobození Evropy od nacistů nikdy nezapomene. Právě klesající účast veteránů a ruská invaze na Ukrajinu, která zmařila naděje, že v Evropě již nebudou ničeny životy i celá města, činí dojemné výročí vylodění spojenců ještě dojemnějším, poznamenala agentura Reuters.

Den plný vzpomínek začal za úsvitu přesně osm desítek let poté, co se spojenecká vojska vylodila na břeh na pěti plážích s krycími názvy Utah, Omaha, Gold, Juno a Sword. Na místo dorazily tisíce lidí, aby vzdaly hold padlým i veteránům a obětem, které ve jménu osvobození Evropy učinili.

Na rozdíl od předešlých ročníků se ale ceremonií neúčastní Rusko, které nedostalo pozvánku kvůli své agresivní válce proti Ukrajině. Vzhledem k tomu, že mrtví a zranění na obou stranách konfliktu se odhadují na statisíce, jsou dnešní akce podle AP poznamenány obavami, že se ztrácí poučení z druhé světové války.

„Jsou věci, za které stojí za to bojovat,“ řekl veterán z druhé světové války Walter Stitt, který bojoval v tancích a v červenci se dožije 100 let, když tento týden navštívil pláž Omaha. „I když bych si přál, aby to šlo i jinak, než se snažit navzájem zabít. Jednou se to naučíme, ale já už u toho nebudu,“ dodal.

„Naše vděčnost je věčná,“ řekl francouzský premiér Gabriel Attal na kanadské vzpomínkové slavnosti v Courseulles-Sur-Mer. „Francie nikdy nezapomene na ty, kteří za ni zemřeli,“ dodal. Vzpomínkového ceremoniálu na pláži Juno se zúčastnili také kanadský premiér Justin Trudeau a následník britského trůnu princ William.

Mimo krále Karla III. byl mezi účastníky ceremoniálu i britský premiér Rishi Sunak. Zúčastnili se společně akce, která se konala později na počest vojáků, kteří se vylodili na pláži Sword Beach. Král ve svém projevu řekl, že svět měl štěstí, že jedna generace „neuhnula“, když byla povolána. V projevu ve francouzštině rovněž vzdal hold „nepředstavitelnému počtu“ francouzských civilistů, kteří padli v bitvě o Normandii, a statečnosti a obětavosti francouzského odboje.

Ačkoliv výročí vylodění připadá na dnešek, řada připomínkových akcí, příprav a oslav porážky německých okupantů ve Francii se konala už ve středu a další jsou naplánované na pátek.