Vyšetřovatel událostí ze 6. ledna si předvolal Ivanku Trumpovou

Ivanka Trumpová a její manžel Jared Kushner byli předvoláni k výslechu ohledně nepokojů ze 6. ledna 2021. Uvedl to deník The New York Times s odkazem na své zdroje. Kushner a Trumpová patřili k blízkým spolupracovníkům bývalého prezidenta a už dříve je vyslechla parlamentní vyšetřovací komise, která se útokem na Kongres ze 6. ledna rovněž zabývala.