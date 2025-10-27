Francouz a Korejec nezvládli výstup na „himálajský Matterhorn“. Oba zemřeli

Dva horolezci, jeden z Francie a druhý z Jižní Koreje, zahynuli nezávisle na sobě při pokusech o náročný výstup na horu Ama Dablam v nepálské části Himálaje. Podle agentury Reuters o tom v pondělí informovaly nepálské úřady. Vrcholu Ama Dablam se přezdívá Matterhorn Himaláje, zejména pro jeho strmost.
Pětašedesátiletý Francouz byl minulý týden evakuován do nemocnice v metropoli Káthmándú poté, co mu na hlavu spadl kus ledu. Lékaři mu však již nedokázali zachránit život.

O rok starší Korejec zahynul v neděli, když zkolaboval při pokusu o výstup na horu s pěticí kolegů.

Hora vysoká 6812 metrů tyčící se v oblasti Solukhumbu je o více než dva výškové kilometry nižší než nejvyšší vrchol Himálaje i světa Mount Everest, avšak je horolezci považována za velmi obtížnou výzvu. Pro její strmá úbočí a ostrý tvar se jí přezdívá Matterhorn Himálaje.

Nepálské úřady pro končící podzimní sezonu vydaly 400 povolení k výstupu na ni, uvedl Reuters.

Vrchol Ama Damblan

Vrchol Ama Damblan

