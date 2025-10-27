Francouz a Korejec nezvládli výstup na „himálajský Matterhorn“. Oba zemřeli

Pětašedesátiletý Francouz byl minulý týden evakuován do nemocnice v metropoli Káthmándú poté, co mu na hlavu spadl kus ledu. Lékaři mu však již nedokázali zachránit život.
O rok starší Korejec zahynul v neděli, když zkolaboval při pokusu o výstup na horu s pěticí kolegů.
Hora vysoká 6812 metrů tyčící se v oblasti Solukhumbu je o více než dva výškové kilometry nižší než nejvyšší vrchol Himálaje i světa Mount Everest, avšak je horolezci považována za velmi obtížnou výzvu. Pro její strmá úbočí a ostrý tvar se jí přezdívá Matterhorn Himálaje.
Nepálské úřady pro končící podzimní sezonu vydaly 400 povolení k výstupu na ni, uvedl Reuters.
Vrchol Ama Damblan
