Vytvořili plot proti migrantům v Alpách. Identitáře soud poslal na šest měsíců do vězení

GAP/PRAHA Tři členové hnutí identitářů byli ve čtvrtek uznáni vinnými a odsouzeni k šesti měsícům vězení. Důvod? Na hranicích s Itálií vytvořili plot proti migrantům a následně cizince posílali tam, odkud přišli. Jejich aktivita se přitom až příliš podobala činnosti státu.

Byl duben 2018, když přibližně stovka mladých příslušníků hnutí Generace Identitářů vystoupala do horského sedla Echelle v Alpách na hranicích s Itálií. Měli na sobě modré péřové bundy a byli vybaveni dvěma helikoptérami, gigantickým plakátem a „symbolickou hranicí“, kterou vytvořili ze záchytného oplocení běžně se objevujícího na sjezdovkách.



Cíl byl jednoduchý: ukázat migrantům, že nejsou ve Francii vítáni. Ostatně to již naznačoval nápis na jejich transparentu. „Hranice uzavřena. Z Evropy si domov neuděláte, vraťte se se do své vlasti.“

Přestože většina z aktivistů opustila vrcholky hor po pár dnech, další zůstávali v oblasti až do konce června - tedy dva měsíce. Společně s tím vedli na mediální kampaň nazvanou Mise Alpy na sociálních sítích, kde krajně pravicové hnutí vysvětlovalo, že bude „držet“ nebo případně i „hlídat hranice a patrolovat“, „odpuzovat migranty“ a zastaví jejich příchod. „Pokud tak neučiní stát, uděláme to my,“ slibovalo hnutí.

Natáčeli videa, jak se v noci přidávají k migrantům a vedou je zpět tam, odkud přišli, nebo je dokonce naložili do dopravních prostředků a odváželi na policejní či četnické stanice. Tyto akce rozhněvaly aktivisty, kteří naopak pomáhali migrantům, a z nichž někteří byli stíháni za to, že „přímo či nepřímo usnadnili nebo se pokusili usnadnit nelegální vstup cizinců do Francie“.



Nakonec se snaha identitářů „zatarasit cestu nelegálním migrantům“ dostala až před francouzský soud.

Mátli veřejnost

Státní zástupci nejprve oznámili, že přezkoumávají, zda členové hnutí ohrožovali či násilně napadali migranty z rasistických důvodů, ale nakonec se vedení Generace identitářů ocitla u soudu kvůli porušení článku 433-13. Tedy že vykonávali činnost, která mohla v očích veřejnosti vzbudit dojem, že jde o aktivitu státních orgánů.

Zatímco tři zástupci Generace Identitářů tvrdí, že „neexistuje reálný důvod ke stíhání“, jelikož „všichni věděli“, kdo jdou, soud ve městě Gap ve čtvrtek rozhodl jinak. Předseda, mluvčí a bývalý vysoce postavený člen Generace identitářů tak dostali trest ve výši šesti měsíců vězení, pokutu dva tisíce euro a pět let zákaz ucházet se o veřejné funkce. Navíc podle rozhodnutí soudu bude muset celá organizace zaplatit 75 tisíc euro (téměř 2 miliony korun).

Soud navíc podle deníku Le Monde přihlédl i k „extrémně závažnému charakteru činnosti“ i ke „kriminální minulosti“ obžalovaných.

Ihned po vynesení rozsudku oznámil advokát všech obžalovaných, že podá odvolání. „Stát se rozhodl, že bude perzekvovat mladé Francouze, kteří se nebáli symbolicky a poklidně ukázat, že bránit naše je možné,“ napsal na Twitter jeden ze tří odsouzených Damien Lefèvre. „Podpořte nás,“ reagoval taktéž odsouzený předseda hnutí Clément Gandelin.

Přes relativně vysoký trest není část veřejnosti spokojená. Například asociace Tous Migrants (Všichni migranti), která pomáhá uprchlíkům ve Francii. „Prokurátor stíhal obžalované pouze za sekundární prohřešky: co nebezpečí pro ostatní? a podněcování k rasové nenávisti? Skrýváme nejzávažnější problémy,“ uvedl pro deník Le Figaro mluvčí Michel Rousseau.