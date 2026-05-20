Výzva k povstání? Rubio nahrál vzkaz Kubáncům, nabídl jim novou cestu

Obvinění vůči Castrovi by se mělo týkat sestřelení dvou malých letadel kubánskou armádou v roce 1996, kdy byl ministrem obrany.
„Pravý důvod, proč nemáte elektřinu, palivo ani jídlo, je ten, že ti, kdo ovládají vaši zemi, zpronevěřili miliardy dolarů a nic z nich nepoužili na pomoc lidem,“ řekl španělsky Rubio, který je potomkem kubánských emigrantů.
Zopakoval také nabídku, kterou už dříve podmínil významnými reformami komunistického systému na Kubě: USA slíbily poslat na ostrov jídlo a léky za 100 milionů dolarů, které ale bude muset distribuovat katolická církev či důvěryhodná charitativní organizace.
V poselství, v němž se podle serveru Axios poprvé jako šéf americké diplomacie takto obrátil přímo na Kubánce, Rubio také řekl, že americký prezident Donald Trump navrhuje „novou cestu mezi Spojenými státy a novou Kubou“. Cestu, v níž si budou moci Kubánci vybrat, kdo jim bude vládnout.
„Kuba dnes není ovládána žádnou revolucí, Kubu ovládá GAESA,“ dodal Rubio s odkazem na státní společnost, jež má podle něj má aktiva v hodnotě 18 miliard dolarů a ovládá 70 procent kubánské ekonomiky.
Akciová společnost Gaesa je impérium s neprůhlednou strukturou, které formálně spravuje armáda, ale fakticky ho ovládají příbuzní a věrní spojenci Raúla Castra. Pod Gaesu patří řada firem, z nichž mnohé jsou registrované v Panamě či dalších daňových rájích a které podnikají v nejrůznějších odvětvích, včetně cestovního ruchu, zahraničního obchodu, maloobchodu, realit či telekomunikací.
V tomto konglomerátu má podle serveru CiberCuba velký vliv Castrův vnuk Raúl Rodríguez Castro, přezdívaný El Cangrejo (Krab), který se podle médií letos angažoval i v jednáních se Spojenými státy.
„Zisky z hotelů, stavebnictví, bank, obchodů a dokonce i z peněz, které vám vaši příbuzní posílají ze Spojených států: všechno, absolutně všechno, prochází jejich rukama,“ řekl ve videovzkazu Rubio.
Rubiův projev kritizovalo kubánské velvyslanectví ve Spojených státech, které ho označilo za opakované a bezskrupulózní lži. Rubio se podle ambasády snaží jen ospravedlnit americkou agresi vůči Kubě. Té se Američané podle Havany dopouštějí dlouholetými sankcemi, k nimž letos připojili ropné embargo.
Spojené státy zavedly na Kubu první sankce už v roce 1960 ve snaze přivodit pád režimu, který ovšem přetrvává dosud. Tlak na Kubu, kde je jedinou povolenou stranou komunistická strana a kde vláda potlačuje veškerou opozici, zesílil Trump. Ten už za svého prvního působení v Bílém domě přerušil oteplování americko-kubánských vztahů zahájené jeho tehdejším předchůdcem Barackem Obamou.
Od ledna, kdy Spojené státy unesly z Venezuely jejího autoritářského prezidenta Nicoláse Madura, se objevují spekulace o možné americké intervenci na Kubu. Trump podobný scénář opakovaně odmítl s tím, že kubánský režim se zhroutí sám z ekonomických důvodů.