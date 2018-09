Vyzvedněte děti ze školek dřív a zůstaňte doma, varují úřady. Ke Skandinávii se blíží silná bouře

Stockholm/Oslo/Kodaň Skandinávie se připravuje na příchod bouře s vichrem dosahujícím 160 kilometrů za hodinu, která by se měla přes sever Evropy přehnat v pátek odpoledne a večer. Postupně je omezována lodní a železniční doprava. Na některých místech na jihu Norska a Švédska byli lidé vyzváni, aby nevycházeli ze svých domovů, pokud to není nezbytně nutné. Meteorologové varovali, že vlny mohou dosahovat až deseti metrů, napsala agentura DPA.

Společnosti Color Line a Fjord Line pro zbytek dne zrušily trajektová spojení mezi Norskem a Dánskem, částečně omezuje provoz trajektů také společnost Stena Line.



Na jihu Norska a jihozápadě Švédska platí druhý nejvyšší stupeň varování před bouří. Úřady v jihonorském městě Kristiansand vyzvaly rodiče, aby si v pátek vyzvedli děti ze školek a škol dříve.

Na jihozápadě Švédska byla až do sobotního odpoledne přerušena řada vlakových linek. Železniční společnosti se připravují na to, že by tratě mohly zablokovat spadlé stromy. Lidé v západním Švédsku byli varováni, aby kvůli vichru zůstali v pátek odpoledne a večer doma, auta uklidili do garáží a upevnili všechny volně stojící předměty na zahradách a balkonech.

„Nejdůležitější je, aby lidé neriskovali během bouře své životy. Tomu lze předejít tak, že se předem zásobí jídlem, kapesními svítilnami a zdroji tepla a během bouře zůstanou doma nebo se uchýlí do nějakých vnitřních prostor,“ uvedly švédské úřady.

V Dánsku meteorologové očekávají vítr o síle 126 kilometrů za hodinu. Předpokládá se, že některé mosty budou muset být uzavřeny, napsala agentura DPA.