Polsko nasadilo letectvo, Rusko podniklo další masivní úder proti Ukrajině

Letiště v Lublinu a v Řešově dočasně přerušily provoz, aby bylo zajištěno volné působení vojenského letectva, uvedl polský úřad řízení letového provozu PANSA.
„Vzhledem k aktivitě dálkového letectva Ruské federace provádějícího údery na území Ukrajiny začalo vojenské letectvo operovat v polském vzdušném prostoru,“ oznámilo operační velení polských ozbrojených sil na síti X.
„Pozemní systémy protivzdušné obrany a radarového průzkumu dosáhly stavu pohotovosti. Tato opatření mají preventivní charakter a jejich cílem je zajistit a chránit vzdušný prostor, zejména v oblastech sousedících s ohroženými oblastmi,“ uvedlo armádní velení.
FlightRadar24 na síti X napsal, že letiště v Lublinu není přístupné kvůli vojenské aktivitě letadel NATO operujícím v oblasti. FAA podle agentury Reuters uvedl, že vzdušný prostor nad letišti Lublin a Řešov byl uzavřen kvůli „neplánované vojenské aktivitě“ související se zajištěním bezpečnosti státu.
Polský portál Onet dává uzavření prostoru nad částí Polska do souvislosti s rozsáhlými nočními ruskými útoky na Ukrajinu, kde byla vyhlášen stav pohotovosti kvůli přeletům dronů a raket. Později se objevily zprávy o výbuších ve městech Vinnycja a Burštyn na západě Ukrajiny.
Ukrajinské letectvo hlásilo „dvě skupiny dronů a raket v Oděské oblasti směřujících k Vinnycji a později informovalo také o raketách směřujících k Chmelnicku a Ternopilské, Vinnycké a Lvovské oblasti.
Letiště Řešov (Rzeszów) i Lublin ve východním Polsku už minulý měsíc na nějakou dobu pozastavila provoz, připomněla agentura Reuters. Letiště to tehdy zdůvodnila rutinními operacemi. Polský vzdušný prostor podle nich nebyl ohrožen.
Varšava loni opakovaně informovala o průniku leteckých objektů ze sousedních zemí nad své území. Nejvážnější incident se odehrál v září, kdy polský vzdušný prostor narušil značný počet ruských dronů. Rusko už téměř čtyři roky vede válku proti Ukrajině, k jejímž nejdůležitějším spojencům patří právě Polsko.