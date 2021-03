Vzestup a pád guvernéra New Yorku. Andrew Cuomo čelí nařčení ze sexuálního obtěžování i falšování statistik

NEW YORK / PRAHA Před rokem byl guvernér státu New York Andrew Cuomo považovaný za jednoho z nejlepších bojovníků proti koronaviru. V posledních týdnech se však jeho popularita rozpadá a kritizují ho lidé z vlastní strany.

S jménem demokratického politika Andrewa Cuoma se odjakživa pojí plno příhod a anekdot. Začalo to již před čtvrtstoletím, kdy se stal ministrem ve vládě prezidenta Billa Clintona. „Byl to talentovaný a ambiciózní chlapík, který se občas choval jako debil,“ popsal Cuoma novinář John Harris pro server Politico. „Byl chytrý, mazaný a vytrvalý. Občas se choval neurvale až na hranici vulgarity. Uměl získat pozornost médií, a když někam zamířil, brzy za ním následovalo drama.“



Minulý rok, když stát New York zasáhla pandemie, se však jeho mediální obraz změnil. Cuomo působil charismaticky, spontánně, zapáleně a zodpovědně. Kritizoval vládu tehdejšího prezidenta Donalda Trumpa za to, že neměla celonárodní koncepci reakce na koronavirovou krizi a nechávala vše řešit samotné státy. Z technokratického guvernéra, kterého nemělo v lásce ani vedení samotné Demokratické strany, se loni v dubnu stala hvězda.

„Na rozdíl od Trumpových chaotických a zavádějících večerních vystoupení je klidný, uvážlivý a upřímný,“ charakterizoval tehdejší Cuomovy denní brífinky o pandemické situaci britský deník The Guardian. Guvernér tenkrát zastínil i Joea Bidena, který se v té době ucházel o zvolení do Bílého domu. Cuomo tak musel vyvracet, že by se sám chtěl o post prezidenta ucházet. Nyní se ale zdá, že doba guvernérovy popularity skončila a jeho hvězda padá.

Zatajování počtu mrtvých

První hřebíček do rakve přišel v polovině února. Ukázalo se totiž, že guvernér koronavirovou krizi možná nezvládal tak dobře, jak se loni zdálo. Cuomo podle zjištění deníku The New York Post totiž nechal falšovat statistiky úmrtí v domovech důchodců. Namísto 15 tisíc stát registroval pouze 8500 úmrtí ve státních zařízeních. „Vždyť je to jedno, jestli jsme je vedli v rámci úmrtí v nemocnicích, nebo v domovech důchodců,“ bránil se tlaku médií Cuomo. Nakonec se však veřejnosti omluvil. Celá událost je nyní předmětem federálního vyšetřování.

A další rány na sebe nenechaly dlouho čekat. Koncem února vznesla proti guvernérovi jeho někdejší podřízená Lindsay Boylanová obvinění ze sexuálního obtěžování. Na serveru Medium vydala příspěvek s titulkem „Můj příběh práce s guvernérem Cuomem“, kde například píše, jak ji šokovalo, když ji její šéf na konci schůzky mezi čtyřma očima políbil na ústa. Cuomo jí prý také často sahal na záda, na ruce a na nohy a při společném přesunu vládním letadlem navrhl, aby si zahráli „svlékací poker“.

O pár dní později se k Boylanové připojila pětadvacetiletá Charlotte Bennettová. Ta tvrdí, že se jí 63letý guvernér vyptával na její milostný život a na to, zda by byla přístupná vztahu se starším mužem. Bennettová následně odmítla Cuomův pokus o omluvu, když guvernér řekl, že se snažil být rozpustilý a že si žena špatně vyložila jeho vtipy. A jako by toho nebylo málo, začátkem minulého týdne přišel deník The New York Times se zpovědí od Anny Ruchové, podle které se ji Cuomo snažil políbit na svatbě v roce 2019. K příběhu doložila i fotografii, na níž se k ní Cuomo sklání a drží jí tváře oběma rukama.



Newyorský guvernér se tak opět ocitl v nelibosti médií, ale i samotné strany. Řada vysoce postavených demokratů již volala po jeho rezignaci. Muž, který stojí v čele státu od roku 2011, však oznámil, že odstoupit nehodlá, a po několika týdnech mlčení minulý týden uvedl, že „získal ponaučení“ ohledně vlastního chování k ženám.

„Nyní už vím, že jsem se choval způsobem, který uváděl lidi do rozpaků. Nebylo to schválně a skutečně a hluboce se za to omlouvám,“ řekl guvernér. Dodal, že bude plně spolupracovat při vyšetřování generální prokurátorky New Yorku Letitie Jamesové. Ta právě vybírá právnickou firmu, která bude mít za úkol obvinění proti Cuomovi prošetřit a sepsat zprávu, již následně uveřejní.