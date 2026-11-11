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Vzkaz Trumpovi. Íránské revoluční gardy ukázaly podzemní „raketové město“

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  15:12aktualizováno  15:12
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Íránské revoluční gardy (IRGC) zveřejnily záběry podzemních tunelů a prostor, v nichž jsou uloženy balistické střely, střely s plochou dráhou letu či mobilní zařízení pro jejich odpalování. Íránská tisková agentura ISNA, jež video vydala, komplex nazvala podzemním raketovým městem.

Záběry kromě vojenského materiálu zachycují velitele vzdušných sil íránských revolučních gard Madžída Músavího a náčelníka generálního štábu íránských ozbrojených sil Alího Abdolláhího, kteří komplexem projíždějí v otevřeném terénním vozidle a posléze promlouvají k vojákům.

Írán ukázal podzemní raketové město
Satelitní snímek zachycuje podzemní komplex tunelů Pickaxe Mountain v sousedství jaderného zařízení v Natanzu v centrálním Íránu. (7. března 2026)
V Teheránu se konalo největší prorežimní shromáždění od začátku války. (18. září 2026)
Satelitní pohled na tzv. Krumpáčovou horu (Pickaxe Mountain), íránský jaderný komplex nedaleko Teheránu (30. června 2026)
42 fotografií

Na jednom ze záběrů je vidět hlavice vyvinutá pro střelu Fáteh-1, která je nasazená na střelu Chajbar Šekan s dosahem zhruba 1 400 kilometrů. Spojení obou komponentů zvyšuje manévrovací možnosti střely, sdělil deníku Haarec izraelský výzkumník Tal Inbar.

„Jestliže proti nám nepřítel podnikne další krok, naše odpověď přesáhne hranice regionu,“ řekl podle íránské exilové stanice Iran International Abdolláhí. V sobotu IRGC oznámily, že ruší dosavadní vlastní omezení, které limitovalo dosah íránských raket na vzdálenost maximálně 2 000 kilometrů.

Americký prezident Donald Trump v minulosti opakovaně uvedl, že íránský raketový arzenál byl v podstatě zničen při amerických a izraelských úderech, které v únoru zahájily válku proti Íránu.

IRGC jsou hlavní oporou teokratického režimu v Teheránu a nejsou součástí íránské národní armády. Jejich pozemní, vzdušné i námořní síly čítají podle odhadu amerického institutu Council on Foreign Relations zhruba 190 tisíc příslušníků.

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Vzkaz Trumpovi. Íránské revoluční gardy ukázaly podzemní „raketové město“

Írán ukázal podzemní raketové město

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