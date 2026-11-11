Záběry kromě vojenského materiálu zachycují velitele vzdušných sil íránských revolučních gard Madžída Músavího a náčelníka generálního štábu íránských ozbrojených sil Alího Abdolláhího, kteří komplexem projíždějí v otevřeném terénním vozidle a posléze promlouvají k vojákům.
Na jednom ze záběrů je vidět hlavice vyvinutá pro střelu Fáteh-1, která je nasazená na střelu Chajbar Šekan s dosahem zhruba 1 400 kilometrů. Spojení obou komponentů zvyšuje manévrovací možnosti střely, sdělil deníku Haarec izraelský výzkumník Tal Inbar.
„Jestliže proti nám nepřítel podnikne další krok, naše odpověď přesáhne hranice regionu,“ řekl podle íránské exilové stanice Iran International Abdolláhí. V sobotu IRGC oznámily, že ruší dosavadní vlastní omezení, které limitovalo dosah íránských raket na vzdálenost maximálně 2 000 kilometrů.
Americký prezident Donald Trump v minulosti opakovaně uvedl, že íránský raketový arzenál byl v podstatě zničen při amerických a izraelských úderech, které v únoru zahájily válku proti Íránu.
IRGC jsou hlavní oporou teokratického režimu v Teheránu a nejsou součástí íránské národní armády. Jejich pozemní, vzdušné i námořní síly čítají podle odhadu amerického institutu Council on Foreign Relations zhruba 190 tisíc příslušníků.