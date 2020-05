Vznětlivá povaha a častý terč stížností. Za vraždu černocha policistovi z Minneapolis hrozí až 25 let vězení

NEW YORK Na policistu Dereka Chauvina, který několik minut klečel na krku muže tmavé pleti Georga Floyda, který následně v pondělí zemřel, vznesli lidé během téměř dvaceti let více než desítku stížností. Chauvin, který na stejném oddělení ve městě Minneapolis pracoval devatenáct let, byl v pátek zatčen a obviněn z vraždy třetího stupně.

Proč se strážci zákona vydali Floyda zatknout? Celá situace vznikla na základě udání, že chtěl v samoobsluze zaplatit padělaným šekem. Podle policejní zprávy se strážníkům vzpouzel a byl pod vlivem alkoholu či drog. Šestačtyřicetiletý Floyd zemřel v pondělí poté, co na něm při zatýkání klečeli tři muži zákona, nejvíce vidět pak byl bělošský policista Derek Chauvin, který měl své koleno v oblasti Floydova krku. Zatčený muž opakovaně křičel, že nemůže dýchat, a strážníka prosil, aby jej nezabíjel. Rabování i hořící barikády. V Minneapolis pokračují nepokoje po smrti zatčeného černocha, případ šetří FBI Ještě ten den se na internetu objevilo video, které nahráli kolemjdoucí, na němž je vidět, jak Floyd v bolestech volá o pomoc. V úterý už byl Chauvin spolu se třemi dalšími kolegy vyhozen z policejního oddělení v Minneapolis. O den později navíc došlo k násilným protestům v největším městě státu Minnesota. V pátek pak byl Chauvin zatčen a bude čelit obvinění z vraždy. Hrozí mu až 25 let vězení. Kauce byla stanovena na půl milionu dolarů (přes 12 milionů korun). VIDEO: Ne jeden, ale tři policisté klečeli na Georgi Floydovi Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu Chauvin začal na oddělení pracovat v roce 2001, byl tedy považován za místního policejního veterána. Bývalá policistka Mylan Massonová uvedla, že na Chauvina přišlo v průběhu let nejméně tucet stížností, což je podle ní „o něco více, než je běžné“. Pro NBC ale dodala, že formulář stížnosti na strážníka může vyplnit v podstatě kdokoliv, ať už k tomu má skutečný důvod, nebo ne. „Policisté, kteří mají častější kontakt s veřejností, jsou také častěji cílem stížností. Jeho záznamy každopádně oddělení poskytne vyšetřovatelům,“ uvedla Massonová.

Vyšetřování, které zahrnuje i místní úřady, vede FBI. Právní zástupce policisty obviněného z vraždy třetího stupně odmítl podle NBC poslední vývoj komentovat. Ani ostatní strážníci, kteří byli zatýkání Floyda přítomní, se k případu zatím nevyjádřili. Sestra zemřelého muže Bridgett Floydová řekla ve středu ráno, že spravedlivé by bylo, kdyby byli všichni policisté, kteří byli při zatýkání jejího bratra na místě, obviněni z vraždy. „Zavraždili mi bratra, který prosil o pomoc,“ uvedla Floydová v pořadu Today. Chauvinova manželka Kellie mezitím vyjádřila Floydově rodině soustrast, neboť ji incident šokoval, a požádala o rozvod.

Chauvin a Floyd zřejmě kdysi pracovali ve stejné agentuře Policista Derek Chauvin má za sebou během téměř dvacetileté kariéry několik případů, v nichž použil sílu a několikrát byl vyšetřován, zda tak učinil oprávněně. V roce 2006 byl například jedním z policistů, kteří zastřelili při přestřelce Wayna Reyese. Ten měl pobodat svého kamaráda a přítelkyni, vyhrožovat policistům zabitím a následně se dát na útěk. Podle serveru NBC není ale jasné, jakým způsobem vyšetřování probíhalo a zda vše skutečně proběhlo tak, jak popsáno. Chauvin a další policisté, kteří přišli Reyese zatknout, byli dočasně postaveni mimo službu s plným platem, což je standardní protokol v podobných případech. Kdo byl muž, kvůli němuž propukly v USA násilné protesty? Říkali mu ‚Něžný obr‘, sportoval a řídil kamion Na druhé straně ani Floydova minulost není bez poskvrny. Podle soudních dokumentů byl v roce 2007 obviněn z ozbrojeného vloupání. Po přiznání viny byl v roce 2009 odsouzen k pěti letům vězení. Ve videu, které nedávno zveřejnil na sociálních sítích, muž vystoupil proti násilí páchanému zbraněmi. „Naše mladá generace je zjevně ztracená,“ konstatoval.

„Kdyby se Floyd dnes ráno probudil a viděl Minneapolis v plamenech, zničilo by ho to,“ řekla mužova poslední přítelkyně Courteney Rossová deníku Star Tribune. „Tohle město miloval. Přišel sem (z Houstonu) a zůstal tu kvůli lidem a příležitostem,“ dodala. Protestující v Detroitu. Demonstranti v ulicích Atlanty. V Minneapolisu pracoval jako řidič kamionu a strážce soukromé bezpečnostní služby v restauraci Conga Latin Bistro. Jedna ze zákaznic ho na facebooku popsala jako srdečného člověka, který se rád se stálými zákazníky objímal. „Naštvalo by ho, pokud by se s ním člověk nepozdravil. Upřímně rád každého viděl a těšilo jej, když se lidé dobře bavili,“ napsala Jessi Zendejasová na sociální síti. Bývalá majitelka baru El Nuevo Rodeo uvedla, že jak Floyd, tak Chauvin byli ve stejnou dobu zaměstnanci bezpečnostní agentury, která podnik střežila. Pozdější policista Chauvin pro podnik pracoval 17 let. Žena si není jistá, zda se dvojice znala, ale jistě někdy pracovali na stejných akcích, jen Chauvin venku, zatímco Floyd uvnitř. Chauvin podle ní často reagoval neuměřeně a neváhal použít pepřový sprej. „Byl vznětlivý a vypadal ustrašeně,“ řekla novinářům Maya Santamariaová.