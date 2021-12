Roztají česko-ruské ledy? V byznysu či vědě Moskva ubírá plyn a doufá ve spolupráci

V Rusku se snaží, aby nebyly všechny kontakty přetrhány. Co přinese budoucnost a nová vláda Petra Fialy, která si dala za cíl přehodnotit vztahy s východními mocnostmi, není jisté.

V polovině prosince se v centru Moskvy, méně než kilometr od Kremlu, po dvou letech konalo zasedání Společné pracovní skupiny pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci mezi českým ministerstvem průmyslu a obchodu a vládou Moskvy. Neslo se v nejisté atmosféře. Už samo úvodní přání, aby se napřesrok účastníci setkali v Praze, vyznělo spíš jako zdvořilost než jasný plán.

„Nehledě na vnější faktory obchodní výměna roste. Jak export, tak i import. Ale uvidíme, jak to bude v budoucnu pokračovat,“ uvedl Martin Pospíšil, ředitel odboru zahraničně ekonomických politik ministerstva průmyslu a obchodu.

Vstřícné gesto

Za pravdu mu dává šéf odboru pro investiční a průmyslovou politiky moskevské radnice Alexandr Prochorov. „Ruská metropole je vždy otevřena zahraničnímu byznysu a vítá jakékoliv investiční iniciativy. Zahraniční podnikatelé se mohou spolehnout na řadu preferencí od města. Co se týče obchodní výměny mezi Moskvou a Českem, za devět měsíců letošního roku dosáhla 3,1 miliardy dolarů (téměř 70 miliard korun – pozn. red.). To je o 45 procent víc než v loňském roce,“ vysvětluje Prochorov.

Podle jeho slov české investice míří do řady oblastí od bankovnictví po průmysl nebo nemovitosti. „Export z Moskvy do Česka vyrostl oproti roku 2020 o 69 procent a dosáhl 2,2 miliardy dolarů,“ dodává vysoce postavený moskevský úředník. O politice, o ochlazení česko-ruských vztahů ale hovořit odmítá.

O měsíc dříve se konal v budově ruského ministerstva obrany slavnostní ceremoniál posmrtného udělení zlaté hvězdy Hrdiny Ruské federace příslušnici sovětských vzduších sil Vasilise Paščenkové. Ta padla na konci druhé světové války nedaleko Brna.

Před nastoupenou jednotkou čestné stráže předal vyznamenání příbuzným Paščenkové náměstek ruského ministra obrany Alexandr Fomin. Akce se zúčastnil na pozvání ruské strany český velvyslanec v Moskvě Vítězslav Pivoňka.

„My jsme tuto ceremonii diskutovali v rámci ministerstva zahraničních věcí. Rolí velvyslance je i dotázat se ústředí na pozici, zda je s ohledem na velmi chladné bilaterální vztahy vhodné, žádoucí a správné se ceremonie účastnit,“ sdělil přítomným médiím šéf české diplomatické mise v Moskvě.

Podle Pivoňkových slov šlo o symbolický, historický krok, který měl za cíl vyvolat určitou emoci. „Očekáváme z druhé strany, že bude následovat stejná reakce. Jestli my si vážíme historie Sovětského svazu, Ruské federace, tak stejně tak očekáváme, že ruská strana si bude vážit naší legionářské historie a našich hrobů na území Ruské federace.“

Český velvyslanec celou událost vnímá jako do jisté míry vstřícné gesto Ruska vůči České republice.

Koněv jako by nebyl

Ruská strana si na události dala záležet. Obezřetně se vyhýbala zmínce o maršálu Koněvovi. Přemístění jeho pražského pomníku vyvolalo v Rusku ostré reakce. Ruský ministr obrany Sergej Šojgu tehdy dokonce navrhl trestně stíhat starostu Prahy 6 a dnes poslance za TOP 09 Ondřeje Koláře za demontáž sochy.

„Nediskutovali jsme ani o soše Koněva, ani o Vrběticích. Myslím, že by to bylo i nepatřičné pro tuto událost,“ vysvětlil průběh neveřejné části ceremoniálu na ministerstvu obrany Vítězslav Pivoňka.

„Zdá se mi, že to není jen setrvačnost. To, co se dělá na úrovni moskevské vlády a českého ministerstva, je podle mě velmi správná linie. Navíc není spojena s politikou a už vůbec historií, nejkontroverznějšími oblastmi vztahů Ruska a zemí V4,“ podotýká Ljubov Šišelinová z Institutu Evropy Ruské akademie věd.

Akademička rovněž hodnotí pozitivně udělení vyznamenání sovětské letkyni. Přála by si, aby to byl projev nostalgie po normálních vztazích. Poukazuje ale na absurditu situace. Medaili dostala letkyně za hrdinský čin na území dnes znepřáteleného státu.

„V Rusku poslední dobou postupně dochází k tomu, že se vlády středoevropských zemí mění, ale národy a země zůstávají. Proto je nutné promyšleně přistoupit k novým vztahům s regionem. Je třeba nakonec něco dělat. Alespoň uslyšet nás, vědce,“ vysvětluje Šišelinová.