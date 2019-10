Vztahy Ruska a USA se nezlepšily. Vyhraje ale zdravý rozum, prohlásil Putin

MOSKVA Ruský prezident Vladimir Putin ve středu potvrdil, že ve vztazích Ruska se Spojenými státy zatím žádný pokrok nenastal. Nicméně Moskva podle něj počítá s tím, že dříve nebo později ve Washingtonu v této věci převládne zdravý rozum. Šéf Kremlu to podle agentury TASS řekl na fóru Ruský energetický týden.

„Vycházíme z toho, že zdravý rozum a základní zájmy - chci zdůraznit, zejména základní zájmy Spojených států - sehrají svou roli a vztahy Ruska s USA se vrátí k normálnímu stavu. Zatím se to však nestalo,“ prohlásil Putin.



Moskva ale podle něj vnímá, že americký prezident Donald Trump nezměnil nic na názoru, že chce rusko-americké vztahy obnovit. „My to vítáme a využijeme každou možnost k tomu, aby tyto plány byly realizovány,“ poznamenal v této souvislosti ruský prezident.

Putin dal mimo jiné rovněž najevo, že by mu vůbec nevadilo, kdyby byly zveřejněny jeho telefonické rozhovory s Trumpem. Podle něj v nich nikdy nebylo nic, co by mohlo prezidenta Spojených států kompromitovat. „Nepracoval jsem celý život na úrovni, na jaké jsem nyní. A můj předchozí život mě naučil, že jakýkoliv můj rozhovor může být zveřejněn - a z toho vždy vycházím,“ řekl šéf Kremlu.

Agentura Reuters v souvislosti s tímto Putinovým vyjádřením poznamenala, že americký Kongres chce získat přístup k telefonickým rozhovorům Trumpa s Putinem a s dalšími vedoucími světovými činiteli. Motivem tohoto úsilí je obava, že republikánský prezident mohl ohrozit národní bezpečnost.