To už je existenční ohrožení, řekl německý ministr o jednomyslném hlasování v EU

„Když jde o bezpečnost, princip jednomyslnosti nás může uvrhnout do existenčního ohrožení. Protože jde o život a smrt! Vidíme to každý den na Ukrajině,“ citovala agentura Reuters z připraveného textu projevu.
Sedmadvacítka podle šéfa německé diplomacie potřebuje hlasování kvalifikovanou většinou, aby mohla rozhodovat rychleji, zejména v zahraniční politice.
Změnu způsobu hlasování v Evropské radě podle Wadephula v současnosti podporuje dvanáct členských států. „Oslovíme všechny členské státy včetně těch, které jsou stále skeptické,“ poznamenal také.
O klíčových otázkách společné zahraniční a bezpečnostní politiky rozhoduje EU jednomyslně, což dává každé z sedmadvaceti členských zemí právo veta. Ani drtivá většina evropských zemí tak nemusí být schopna prosadit svou vůli, což se v poslední době týkalo například podpory Ukrajiny, kterou blokovala končící maďarská vláda Viktora Orbána.
Změnu způsobu hlasování v minulosti podpořily mimo jiné čtyři nejlidnatější unijní země – Německo, Francie, Itálie a Španělsko. Podle zastánců jednomyslnosti by zavedení hlasování většinou vedlo k dalšímu oslabení národních států při fungování Evropské unie.
Kvalifikovanou většinou se v Unii podle současných pravidel míní skupina minimálně patnácti zemí, kde žije alespoň 65 procent unijního obyvatelstva.