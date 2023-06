Wagnerovci po vzpouře odevzdají tanky, v Africe by žoldáci měli zůstat. Láká Putin Prigožina do léčky?

Státní televizi RT to v úterý dle stanice BBC řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Wagnerovci by podle něj měli i nadále působit jako takzvaní instruktoři na Mali a ve Středoafrické republice. V první jmenované zemi definitivně převzali vůdčí roli poté, co ji loni v létě opustili poslední francouzští vojáci. Ve druhé se dle expertů vypracovali na klíčového ekonomického hráče v zemi.

Oficiálně přitom žoldnéři měli a nadále mají být pouze vojenskou podporou – učit tamní vojáky používat ruské zbraně a techniku – realita je však jiná.