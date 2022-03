Wali stále žije. Nejznámější odstřelovač na světě mlčel naschvál. Údajná smrt byla ruský trolling, míní

V průběhu minulého týdne se na sociálních sítích začaly šířit první neoficiální zprávy, které naznačovaly, že prestižní kanadský veterán, proslulý pod přezdívkou Wali, padl při bojích na ukrajinské frontě.

Odstřelovač Wali však zprávy o své údajné smrti popřel. V úterním rozhovoru pro server Global News uvedl, že je „dobře najedený, odpočatý a v pořádku“. Nyní odpočívá, protože je nemocný, upřesnil.

Sniper se domnívá, že dezinformace o jeho zabití rozšířila Moskva v rámci své propagandistické kampaně. Připustil však, že v poslední době měl několikrát namále.

„Byl jsem v domě, kde rozstříleli místnost hned vedle mě granáty z tanku, byl jsem asi tři metry od toho. Měli jsme štěstí. Teď už vím, jaké to je, když se do vás pustí tank,“ popsal svůj čerstvý zážitek z bojů na ostro.

Wali odcestoval na Ukrajinu krátce po začátku ruské invaze. Připojil se tam k mezinárodní legii a své stoupence na sociálních sítích průběžně informoval o tom, co dělá.

Poslední týden strávil v Kyjevské oblasti, kde bojoval po boku ukrajinských ozbrojených sil, a tak se nemohl tolik věnovat blogování. Sám byl proto ze své „smrti“ překvapený. „Byl jsem poslední, kdo se dozvěděl o tom, že jsem mrtvý,“ žertoval.

Wali zvěsti označil za „trolling“ a dodal, že takovou propagandu z Ruska považuje za bizarní. Rusové ztrácejí i u svých lidí na důvěryhodnosti, komentoval sniper.

Strach o veterána měli i jeho blízcí. Ti mu posílali horečné zprávy ve snaze potvrdit, že je stále naživu. Aby Wali vyvrátil fámy, zkontaktoval se se svojí rodinou v Torontu. Mluvi jsem se svou ženou, vše pochopila, sdělil.

Waliho, který dříve bojoval například proti hnutí Tálibán v Afghánistánu, překvapilo, jak je ukrajinská válka odlišná od jiných válečných konfliktů, ve kterých byl.

„Není to tak, že by se všechno zhroutilo, pořád je tu internet. Ve většině bojových zón není elektřina ani voda a je tam chaos,“ upozornil. Dodal přitom, že v centru Kyjeva to vypadá podobně jako v kanadském Torontu.

„Když jdete do centra (v Kyjevě), je to v pořádku. Při jedné z hlídek jsem byl v úžasném bytě – stejný byste mohli mít v Torontu. Byl tam automat na espresso,“ řekl odstřelovač.

Viděl však i mnohem horší scény, včetně toho, že Rusové běžně střílejí na pobíhající domácí psy za to, že štěkáním prozrazují pozice vojáků. Setkal se také se starší ženou, která už několik dní neměla co jíst.

Počínání ruských jednotek však kanadský sniper hodnotí jinak hodně kriticky. „Celé válečné úsilí je amatérské. Rusové nejsou dobří. Nemají takové schopnosti jako síly NATO. Rusko je chudá země a to se odráží na jejich zbraních,“ řekl.

Sniper sám o sobě prohlásil, že není nejsmrtonosnějším odstřelovačem na světě, jak se o něm traduje. Ještě před několika týdny podle svých slov pracoval v Kanadě jako počítačový programátor.

„Jsem dobrý odstřelovač,“ řekl. „Nic méně, nic více... Žádného Rusa jsem zatím nezabil. Pomáhám při tom, protože odstřelovač provádí hodně pozorování, podává zprávy.“

Wali navíc popřel, že by kdy byl příslušníkem jednotky JTF2 a byl přítomen tomu, když jako odstřelovač dané jednotky zlikvidoval na vzdálenost 3 450 metrů bojovníka Islámského státu.