Dotkl se „Trumpova“ jezírka, čelí obvinění z jeho poničení. Olympionik vinu odmítá

Někdejší trojnásobný olympionik Hearn čelí obvinění z poškození majetku. Washingtonská federální prokurátorka Jeanine Pirrová uvedla, že Hearn 19. června úmyslně strhl nátěr barvy ze dna jezírka a způsobil škodu ve výši jeden tisíc dolarů (21 tisíc Kč).
Hearn byl minulý měsíc zadržen poté, co se jezírka dotkl. Médiím řekl, že se materiál odlupoval a že žádný kus nátěru neodlupoval ani nestrhával. Nařčení z vandalismu odmítá.
Jezírko po napuštění zezelenalo kvůli řasám, správa parku kvůli tomu do vody nalila peroxid vodíku, poté se však barva začala odlupovat. V jezírku a jeho okolí bylo nalezeno několik uhynulých kachňat.
„Pokud může být pan Hearn obviněn z trestného činu za to, že se dotkl zrcadlového jezírka, je ohrožen každý Američan,“ řekl před soudní budovou jeden z Hearnových právníků Norm Eisen, který v letech 2011 až 2014 působil jako americký velvyslanec v Česku. „Ve Spojených státech není trestným činem dotknout se zrcadlového jezírka, dotknout se vody,“ dodal.
Hearnovi právníci obvinili Trumpovu administrativu, že jejich klienta obvinila ve snaze svalit na někoho vinu za nezdařilou rekonstrukci. V souvislosti se špatným stavem jezírka bylo podle úřadů již zatčeno pět lidí.
Navzdory renovaci, která stála odhadem 13 milionů dolarů (276 milionů Kč) jsou v jezírku nadále řasy a kousky modrého materiálu se začaly odlupovat už po několika dnech.
Frank Lands, představitel Národní parkové služby, v červnu soudu sdělil, že dno jezírka někdy kolem 9. června někdo prořízl ostrým nožem nebo žiletkou. V neděli bylo zahájeno již druhé vypouštění jezírka za tři měsíce. Na oslavy Dne nezávislosti 4. července do něj napadaly kusy pyrotechniky z velkolepého ohňostroje a v plánu je také oprava poškozeného dna, uvedl úřad, jež má na starosti federální půdu a přírodní zdroje.
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15. června 2026