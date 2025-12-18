V oficiální odpovědi na první žalobu podanou jednou z rodin obětí se píše, že vláda nese částečnou odpovědnost za nehodu. Letový dispečer totiž údajně porušil postupy týkající se toho, kdy se má spoléhat na piloty, aby v danou noc udržovali odstup. Vláda je podle žaloby zodpovědná i za „nedostatečnou ostražitost“ pilotů armádního vrtulníku Black Hawk, kteří neviděli dopravní letadlo a nevyhnuli se mu.
Na vině mohli být podle žaloby také piloti letadla a aerolinky American Airlines (AA). Ji a jejího regionálního partnera PSA Airlines právní dokument viní z podílu na havárii, obě společnosti však podaly návrhy na zamítnutí žaloby s tím, že žalobci nemají nárok na právní odškodnění vůči AA, ale vůči vládě Spojených států.
„Spojené státy přiznávají, že měly vůči žalobcům povinnost péče, kterou porušily, čímž přímo způsobily tragickou nehodu,“ uvedli právníci vlády. „Vláda přiznala odpovědnost armády za zbytečnou ztrátu životů a selhání FAA při dodržování postupů řízení letového provozu. Správně také uznala, že k úmrtím přispěly i další subjekty, a to American Airlines a PSA Airlines,“ řekl právník rodiny jedné z obětí.
Dopravní letadlo se 64 lidmi a vrtulník se třemi vojáky se srazily letos 29. ledna večer amerického času těsně před přistáním komerčního letu na letišti na okraji Washingtonu. Vrtulník zřejmě vletěl do dráhy letounu AA. Po kolizi stroje dopadly do řeky Potomac, kde záchranáři celou noc neúspěšně pátrali po přeživších. Národní úřad pro bezpečnost v dopravě (NTSB) zveřejní svou zprávu o příčině havárie na začátku příštího roku.
|
30. ledna 2025