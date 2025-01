Další odhalení k letecké tragédii v USA: přetížený dispečer dělal práci za dva

21:23

Při srážce u washingtonského letiště byla na jediném dispečerovi práce, kterou běžně dělají dva lidé, uvádí podle deníku The New York Times předběžná vyšetřovací zpráva. Není jasné, co přesně kolizi způsobilo. Ve zprávě stojí, že v řídicí věži letiště nebyl „normální“ počet dispečerů pro danou denní dobu. Všech 67 lidí zahynulo, potvrdil americký prezident Donald Trump.