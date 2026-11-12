Spor ve společenství vlastníků nedaleko Bílého domu vyvrcholil střelbou: dva mrtví

Střelba byla hlášena ve čtvrti Logan Circle zhruba 1,6 kilometru od Bílého domu. Prozatímní šéf metropolitní policie Jeffrey Carroll uvedl, že jedna z obětí zemřela. Podezřelý, který měl zřejmě spor se společenstvím vlastníků, se podle Carrolla po střelbě zabarikádoval v bytě a po telefonátu s policií se střelil a přestal komunikovat. Policie poté do bytu vnikla a našla muže se střelnými poraněními, které si způsobil sám. Podle policie byt zřejmě patřil podezřelému. Stanice NBC News s odkazem na dva bezpečnostní zdroje píše, že střelec je po smrti.
Policie vyzvala veřejnost, aby se vyhnula oblasti, kde se nachází fitness centrum VIDA, episkopální kostel sv. Lukáše a obytné domy. Velká část bloku kolem 15. ulice byla uzavřena páskou a ve školách v oblasti byla vyhlášena uzávěra. Při policejním zásahu byly uzavřeny i přilehlé ulice. Federální Úřad pro alkohol, tabák, zbraně a výbušniny (ATF) uvedl, že na místo vyslal své agenty, aby se zásahem pomohli. Policejnímu vyšetřování pomáhá místní pobočka Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI).
Podezřelý podle úřadů zastřelil nejméně jednoho člověka v posilovně, načež vyšel ven a pokračoval ve střelbě, postřelil mimo jiné jednoho člověka ve výtahu k parkovišti. Poté se zabarikádoval v bytě v sedmém patře domu. Na střechu a ke vchodu byly vyslány zásahové jednotky. Svědek agentury AP James Spellman, který byl v době střelby v posilovně, uvedl, že jeden člověk byl střelen do krku, skácel se k zemi a zemřel na místě. V posilovně tehdy podle svědka bylo asi 50 osob a byly slyšet dva výstřely uvnitř a asi šest venku. Všichni prchali ven.
Nejde o první násilnosti v této čtvrti. Podle úřadů byl začátkem srpna 2025 v časných nedělních hodinách ve čtvrti Logan Circle napaden bývalý člen útvaru pro efektivitu státní správy (DOGE) prezidenta Donalda Trumpa skupinou mladistvých, kteří se jemu a jedné ženě pokusili ukrást auto. O několik dní později Trump obešel místní samosprávu, zavedl nad městem přímou federální kontrolu a vyslal do něj stovky příslušníků Národní gardy s cílem snížit kriminalitu. Toto nasazení trvá dodnes.